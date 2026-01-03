નેવુંના દાયકાની ત્રણ અભિનેત્રીઓએ ફિલ્મોમાં એકસરખી સાડી પહેરી, કોણ વધારે સુંદર લાગે છે?
Bollywood Repeat Dress : બોલિવુડમાં અભિનેત્રીઓ એકબીજાના ડ્રેસ કોપી કરે તેવું અનેકવાર બને છે, પરંતું એક ડ્રેસ ત્રણ ફિલ્મોમાં પહેરાયો હોય તેવો પણ કિસ્સો છે. આજે બોલિવુડના આ કિસ્સા વિસ્સે પણ જાણી લઈએ.
અભિનેત્રી માધુરી દિક્ષીત, જુહી ચાવલા અને શ્રીદેવી 90 ના દાયકાની ફેમસ અભિનેત્રીઓ છે. આ અભિનેત્રીઓએ અલગ અલગ ત્રણ ફિલ્મોમાં એક જ સાડી અને બ્લાઉઝ પહેર્યો હતો. આ કારણે તેઓ સતત ચર્ચામાં રહી છે.
વર્ષ 1992 માં, ફિલ્મ "બેટા" ના ગીત "ધક ધક કરને લગ" માં માધુરી દીક્ષિતની નારંગી સાડીએ બધાનું દિલ જીતી લીધું.
તેના એક વર્ષ પછી 1993 માં જુહી ચાવલાએ ફિલ્મ "ડર" માં પણ આવી જ સાડી પહેરી હતી. સાડીના પડદાથી લઈને તેની હેરસ્ટાઇલ સુધી, બધું જ માધુરી જેવું જ હતું.
આ બાકી હતું, ત્યાં વર્ષ 1994 માં, જ્યારે શ્રીદેવી ફિલ્મ "એસપી પરશુરામ" માં નારંગી સાડીમાં જોવા મળી હતી, ત્યારે તેનો લુક પણ ખૂબ ચર્ચામાં આવ્યો
ત્રણેયે થોડા તફાવત સાથે ફુલ-સ્લીવ્ડ બ્લાઉઝ પહેર્યા હતા. આ ત્રણમાંથી કયો આઇકોનિક લુક તમને સૌથી વધુ ગમ્યો?
