/Maha-Gochar 2026: 15 મેએ ડબલ ગોચરથી મોટી હલચલ, આ 4 રાશિઓને લાગશે લોટરી, થશે છપ્પરફાડ કમાણી!

Maha-Gochar 2026: 15 મેએ 'ડબલ ગોચર'થી મોટી હલચલ, આ 4 રાશિઓને લાગશે લોટરી, થશે છપ્પરફાડ કમાણી!

Written ByDhaval GokaniUpdated byDhaval Gokani
Published: May 08, 2026, 01:56 PM IST|Updated: May 08, 2026, 01:56 PM IST

Maha-Gochar 2026: 15 મેએ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય દેવ અને રાજકુમાર બુધ વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થશે. જ્યોતિષ અનુસાર આ યોગ ચાર રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેશે.

Maha-Gochar 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર સૂર્ય-બુધની યુતિ શુભ માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે જેની કુંડળીમાં આ બંને ગ્રહો એક સાથે બિરાજમાન હોય છે, તેવા લોકો બિઝનેસમાં અપાર સફળતા મેળવે છે. સાથે તે અભ્યાસમાં હોશિયાર હોય છે. 15 મેએ સૂર્ય અને બુધ બંને ગ્રહ વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી બુધાદિત્ય યોગ બનશે. આ રાજયોગના પ્રભાવથી ચાર રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે. આવો જાણીએ આ ડબલ ગોચર ક્યા જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેશે.

વૃષભ રાશિ (Taurus)

15 મેએ થનારૂ આ ડબલ ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. તમારા અટવાયેલા પૈસા પરત મળવાનો યોગ છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા કામની ખુબ પ્રશંસા થશે અને પ્રમોશનનો યોગ બનશે.

સિંહ રાશિ (Leo):

સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ ડબલ ગોચર વરદાન સમાન છે. કારોબારમાં નવી ડીલ ફાઇનલ થઈ શકે છે. માન-સન્માનમાં વધારો થશે. વિદેશમાં નોકરી મેળવવાનું સપનું સાકાર થઈ શકે છે. રોકાણથી પણ લાભ થવાની આશા છે.

કન્યા રાશિ (Virgo)

કન્યા રાશિના જાતકોની આવકમાં વધારો થશે. રોકાણથી સારૂ રિટર્ન મળવાની સંભાવના છે. બિઝનેસમાં પણ બમ્પર લાભ મળશે. કોઈ મોટી ડીલ ફાઇનલ થઈ શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ મળવાની આશા છે. મકાન સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ (Scorpio):

આ ડબલ ગોચર તમને વેપારમાં ફાયદો કરાવશે. તમે ભાગીદારીમાં કરી રહ્યાં છો તો સારી કમાણી થશે. જીવનસાથીના સહયોગથી કોઈ મોટી આર્થિક સિદ્ધિ મળી શકે છે. નોકરીમાં સારી ઓફર આવી શકે છે. જૂના કર્જમાંથી છૂટકારો મળી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

