ઓક્ટોબરમાં થવા જઈ રહ્યું છે મહાગોચર, બનશે અનેક રાજયોગ, 3 રાશિના જાતકોની સુધરી જશે દિવાળી !
Mahagochar: ઓક્ટોબરમાં શનિ સહિત ચાર મુખ્ય ગ્રહો ગોચર કરવાના છે. વધુમાં, આ મહિને અનેક રાજયોગો પણ બની રહ્યા છે.
Mahagochar: ઓક્ટોબરમાં શનિ સહિત પાંચ મુખ્ય ગ્રહો ગોચર કરવાના છે. વધુમાં, આ મહિને અનેક રાજયોગો પણ બની રહ્યા છે. પ્રથમ, બુધ ગોચર કરશે. 3 ઓક્ટોબરે શનિનું નક્ષત્ર બદલાશે અને બુધ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર 9 ઓક્ટોબરે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 17 ઓક્ટોબરે સૂર્ય તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
વધુમાં, 18 ઓક્ટોબરે ગુરુ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગ્રહોના ગોચરથી નવપંચમ, માલવ્ય અને રુચક રાજયોગો બનશે. આ પરિવર્તન ઘણી રાશિઓ માટે ફાયદાકારક શક્યતાઓ ઉભી કરી રહ્યું છે. ચાલો આ રાશિઓ પર તેની અસર વિશે જાણીએ.
સિંહ રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે, ઓક્ટોબરમાં પ્રમોશન અને નોકરીમાં પ્રગતિની શક્યતા છે. તમારા બગડતા કામમાં સુધારો થશે. નાણાકીય યોજના બનાવો, કારણ કે તમને પૈસા મળશે. કૌટુંબિક સંબંધોમાં સુધારો થશે, અને તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ: આ રાશિ શનિની સાડાસાતીના પ્રભાવ હેઠળ છે. આ રાશિના લોકો માટે ઘણી મુશ્કેલી ઊભી કરશે, પરંતુ સારા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમને સમૃદ્ધિ મળી શકે છે, અને નસીબ તમને તમારા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે. તમે જે ગુમાવ્યું છે તે શોધવાની શક્યતા છે.
ધન રાશિ: આ રાશિ માટે આ પરિવર્તન ખૂબ જ ખાસ રહેશે. આ રાશિના લોકોને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર લાભ થશે. આ મહિને તમારા માટે દિવાળીનો નફો મહત્વપૂર્ણ રહેશે. સમાજમાં તમારી પ્રશંસા થશે. તમારી ભાગીદારીમાં લાભ થવાની શક્યતાઓ છે. શુક્રના કારણે આ મહિને તમારા પ્રેમ જીવનને ફાયદો થશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
