PICS: મહાકુંભની વાયરલ ગર્લ મોનાલિસાએ ભાગીને લગ્ન કર્યા? ફેસબુકથી ફરમાન ખાનના પ્રેમમાં પડી, મંદિરમાં સાત ફેરા ફર્યા
વર્ષ 2025માં પ્રયાગરાજના મહાકુંભમાં એક ભૂખરી આંખોવાળી છોકરી રુદ્રાક્ષની માળા વેચતી વાયરલ થઈ ગઈ હતી. હવે આ નશીલી આંખોવાળી છોકરી મોનાલિસા ફરીથી ચર્ચામાં છે. મધ્ય પ્રદેશના ખરગોનની મોનાલિસાએ તેના મુસ્લિમ બોયફ્રેન્ડ ફરમાન ખાન સાથે બુધવારે લગ્ન કરી લીધા છે. કેરળના એક મંદિરમાં બંનેએ લગ્ન કર્યા. મોનાલિસાના પિતા અને આખો પરિવાર આ લગ્નની વિરુદ્ધમાં હતા. કૌટુંબિક નારાજગી છતાં મોનાલિસાએ પ્રેમી સાથે લગ્ન કર્યા.
મોનાલિસાએ કેરળના તિરુવંતપુરમમાં આવેલા તમ્પાનૂર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને સુરક્ષાની માંગણી પણ કરી હતી. મળતી માહિતી મુજબ મોનાલિસાએ બુધવારે કેરળના અરુમાનૂર મંદિરમાં ફરમાન ખાન સાથે લગ્ન કર્યા. લગ્નનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. લગ્ન બાદ મોનાલિસા લાલ રંગની સાડીમાં જોવા મળી હતી.
સુરક્ષા મુદ્દે ડરેલી મોનાલિસા અને ફરમાન કેરળના તિરુવનંતપુરમના તમ્પાનૂર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. શરૂઆતમાં પરિવારે દાવો કર્યો કે મોનાલિસા સગીર છે. પરંતુ પોલીસ તપાસમાં તે વયસ્ક નીકળી. પોલીસે મોનાલિસાના પિતાને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવીને સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી કે તે વયસ્ક હોવાના કારણે તેને પોતાની પસંદગીના છોકરા સાથે લગ્નનો હક છે. એવું કહેવાય છે કે મોનાલિસાના પિતા વિજય સિંહ તેને લેવા માટે કેરળ પહોંચ્યા હતા પરંતુ મોનાલિસાએ તેમની સાથે જવાની ના પાડી દીધી.
મોનાલિસાએ લાલ વરમાળા પહેરી હતી અને ગળામાં આકર્ષક નેકલેસ પહેર્યો હતો. જ્યારે દુલ્હેરાજા ફરમાન ખાને સફેદ શર્ટ અને પરંપરાગત મુંડૂ પહેર્યું હતું. સોશિયલ મીડિયામાં બંનેનો સાથે ચાલવાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.
ફેસબુકથી પ્રેમમાં પડ્યા, ભાગીને લગ્ન કર્યા?
મોનાલિસા અને મહારાષ્ટ્રનો રહીશ ફરમાન ખાન છેલ્લા દોઢ વર્ષથી રિલેશનશીપમાં હતા. બંનેની મુલાકાત ફેસબુક દ્વારા થઈ હતી. ફરમાન મુસ્લિમ હોવાના કારણે મોનાલિસાના પિતા વિજયસિંહ ભોસલે અને તેમનો પરિવાર આ સંબંધની વિરુદ્ધમાં હતા. મોનાલિસાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પરિવાર તેના પર તેમની પસંદના છોકરા સાથે લગ્ન કરવાનું દબાણ કરતો હતો અને તેમને ધમકીઓ મળતી હતી. જેના કારણે તેણે ઘર છોડીને કેરળ જવું પડ્યું. મોનાલિસાએ કેરળના તિરુવનંતપુરમના તમ્પાનૂર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને સુરક્ષાની ગુહાર લગાવી હતી.
મહાકુંભમાં થઈ હતી વાયરલ
અત્રે જણાવવાનું કે મધ્ય પ્રદેશના ખરગોનની મોનાલિસા વર્ષ 2025માં પ્રયાગરાજ મહાકુંભ દરમિયાન રાતોરાત વાયરલ થતા ભાગ્ય પલટી ગયું હતું. મહાકુંભમાં માળા વેચતી મોનાલિસાની એક તસવીર મીડિયા પર વાયરલ થઈ હતી. ત્યારબાદ સતત મહાકુંભમાં તે સોશિયલ મીડિયા પર છવાયેલી રહી હતી. ત્યારબાદ મોનાલિસાએ અનેક બ્રાન્ડ શૂટ અને મ્યૂઝિક વીડિયોના ઓફર મળ્યા. ચર્ચા છે કે મોનાલિસા જલદી ધ ડાયરી ઓફ મણિપુરથી બોલીવુડમાં ડેબ્યુ કરશે. જેનું ટ્રેલર ફેબ્રુઆરી 2026માં રિલિઝ થયેલું છે. મલિયાલમ ફિલ્મ નગમ્માના શુટિંગ માટે પણ તે હાલ કેરળના પુવરમાં છે. ત્યાં શુટિંગ ચાલે છે.
