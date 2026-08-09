/મિથુન રાશિમાં ચંદ્ર-મંગળની યુતિથી બનશે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ, આ રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય, અચાનક થશે ધનવર્ષા !

Mahalaxmi Rajyog 2026 : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, મંગળ અને ચંદ્રની યુતિથી 'મહાલક્ષ્મી રાજયોગ' બનવા જઈ રહ્યો છે. મહાલક્ષ્મી રાજયોગ કેટલીક રાશિના વ્યક્તિઓને સંપત્તિ અને કારકિર્દીના સંદર્ભમાં લાભ થઈ શકે છે, ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Mahalaxmi Rajyog 2026 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોની ગતિ અને યુતિ માનવ જીવન, સમગ્ર વિશ્વ અને તમામ બાર રાશિઓ પર સીધી અસર કરે છે. 9 ઓગસ્ટના રોજ એક ખાસ અને શુભ યુતિ બનવાની છે. મિથુન રાશિમાં ચંદ્ર અને મંગળની યુતિથી 'મહાલક્ષ્મી રાજયોગ' બનશે, જે અનેક રાશિઓના જીવન પર સકારાત્મક અસર કરશે.
તુલા રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે ભાગ્યના દરવાજા ખુલશે. આ રાજયોગ તમારી કુંડળીના નવમા ભાવમાં બની રહ્યો છે, જે ખાતરી કરે છે કે ભાગ્ય દરેક પ્રયાસમાં તમારી તરફેણ કરે છે. જો તમે લાંબા સમયથી કોઈ સરકારી પ્રોજેક્ટ અથવા કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામ પૂર્ણ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા હોવ, તો તમને આ સમય દરમિયાન સફળતા મળી શકે છે.
સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે ચંદ્ર-મંગળના યુતિથી બનેલો મહાલક્ષ્મી રાજયોગ અત્યંત શુભ સાબિત થશે. આ રાજયોગ તમારી કુંડળીના 11મા ભાવમાં બની રહ્યો છે, જેના કારણે આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે અને લાંબા સમયથી અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. પ્રમોશન, પગાર વધારો અથવા નવી જવાબદારીઓ મળવાના સંકેતો છે.
મકર રાશિના જાતકો માટે, છઠ્ઠા ભાવમાં મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બની રહ્યો છે. આ યોગનો પ્રભાવ લાંબા સમયથી ચાલતા વિવાદો અને સમસ્યાઓમાંથી રાહત સૂચવે છે. તમને દેવામાંથી રાહત મળી શકે છે અને અટકેલા પૈસા પરત મળવાના સંકેતો છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ માટે પ્રમોશનની સંભાવનાઓ છે.
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