ગણતરીના કલાકોમાં બનશે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ, 3 રાશિવાળાને આકસ્મિક ધનલાભ થશે! સુખ-સમૃદ્ધિમાં ઉછાળો આવશે
Mahalakshmi Rajyog: વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ 16 માર્ચ સોમવારે સાંજે 6.13 કલાકે ચંદ્રમા કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે 18 માર્ચના બુધવારે રાતે 11.35 વાગ્યા સુધી ત્યાં રહેશે. લગભગ 54 કલાક સુધી બનનારા મહાલક્ષ્મી યોગની અસર અનેક દિવસો સુધી રહી શકે છે. હાલ કુંભમાં મંગળ ઉપરાંત રાહુ પણ છે. આવામાં કુંભ રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ પણ બનશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ મહાલક્ષ્મી માતાના આશીર્વાદનો અર્થ એટલે જાતકોને ધન, આવક, પૈસો, સમૃદ્ધિ વગેરેમાં ઉછાળો આવી શકે.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ચંદ્રમા સૌથી ઝડપથી ગોચર કરે છે. એક રાશિમાં લગભગ અઢી દિવસ રહે છે. આવામાં કોઈને કોઈ ગ્રહ સાથે યુતિ કરે છે અથવા દ્રષ્ટિ નાખે છે જેનાથી શુભ યોગ બને છે. ચંદ્રમા માતા, મન, ભાવનાઓ, માનસિક શાંતિ, સ્થિરતા, સુખ સુવિધા, ધન સંપત્તિ, મુસાફરી વગેરેના કારક ગણાય છે. ચંદ્રમાં જલદી મંગળ સાથે યુતિ કરશે. જેનાથી ચંદ્ર મંગળ યુતિ કે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનશે. 16 માર્ચના રોજ ચંદ્રમા કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં મંગળ સાથે યુતિ થશે. જેનાથી બનતો રાજયોગ કેટલીક રાશિના જાતકોને પુષ્કળ લાભ કરાવી શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિવાળાને આ રાજયોગ અનેક ક્ષેત્રોમાં લાભ કરાવી શકે છે. આ રાશિના અગિયારમાં ભાવમાં આ બંને ગ્રહોની યુતિ થઈ રહી છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને આવક અને લાભમાં ખાસ તક મળી શકે છે. 11મો ભાવ આવક, લાભ, ઈચ્છાઓની પૂર્તિ, સામાજિક નેવર્ક, ભાઈ બહેનો, મિત્રોનો કારક ગણાય છે. એટલે અનેક ઈચ્છાઓ પણ પૂરી થઈ શકે છે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં પણ લાભ મળવાના યોગ છે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. સમાજમાં માન સન્માન વધે. નોકરીયાતોને પણ લાભ થઈ શકે. પદોન્નતિ સાથે પગાર વધારો થઈ શકે છે. જમીન સંપત્તિ સંબંધિત અટકેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળ અને ચંદ્રમાના સંયોગથી બનનારો મહાલક્ષ્મી રાજયોગ અત્યંત લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિના સાતમા ભાવમાં ચંદ્ર મંગળની યુતિ થઈ રહી છે. જેનાથી આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે. નોકરી બદલવાનું વિચારતા હોવ તો લાભ થઈ શકે છે. ફ્રીલાન્સ કામ થઈ શકે છે અને સારા પૈસા કમાઈ શકો છો. લાંબા સમયના રોકાણની તક મળી શકે. અસુરક્ષાની ભાવના ઘટે. નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધી શકે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે પણ આ યોગ અત્યંત ફળદાયી રહી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. પરંતુ ઓવરકોન્ફિડન્સથી બચવું. નહીં તો ભારે નુકસાન થઈ શકે. આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં મંગળ અને ચંદ્રમાની યુતિથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બની રહ્યો છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. અટવાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થશે. રિસર્ચ, ટેક્નિક, મેડિકલ કે આઈટી સાથે જોડાયેલા જાતકોને ખુબ લાભ થઈ શકે. માનસિક તણાવ ઘટી શકે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
