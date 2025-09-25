ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

મહાનવમી પર બની રહ્યો છે રાજયોગનો અદ્ભૂત મહાસંગમ, આ રાશિઓ પર મહેરબાન થશે કિસ્મતના દેવતા; અચાનક થશે ધનલાભ!

Navratri 2025 Horoscope: આ વર્ષે નવરાત્રિ પર કેટલાક અદ્ભુત યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓના જાતકોને કિસ્મતનો સાથ મળી શકે છે. ચાલો જાણો, આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.

Updated:Sep 25, 2025, 08:33 PM IST

આ વર્ષે નવરાત્રિ ખાસ છે, કારણ કે આ વખતે એક તરફ માં દુર્ગાની પૂજા દસ દિવસ સુધી કરવામાં આવશે. તો બીજી તરફ ઘણા દુર્લભ યોગ પણ બની રહ્યા છે. નવરાત્રિ દરમિયાન ગ્રહો અને નક્ષત્રોની સ્થિતિના હિસાબે મહાલક્ષ્મી, ભદ્ર રાજયોગ અને વરિષ્ઠ યોગ જેવા વિવિધ યોગોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓના જાતકોને કિસ્મતનો સંપૂર્ણ સાથ મળી શકે છે. નવરાત્રિથી લઈને મહાનવમી સુધી ઘણા શુભ યોગો બની રહ્યા છે. 

મંગળ તુલા રાશિમાં વિરાજમાન છે, જેનાથી ચંદ્ર સાથે યુતિ કરીને મહાલક્ષ્મી રાજયોગનું નિર્માણ કરી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત કન્યા રાશિમાં બુધ અને સૂર્યની યુતિથી બુધાદિત્ય યોગ બની રહ્યો છે. બુધ પોતાની રાશિ કન્યામાં ભદ્ર રાજયોગનું નિર્માણ પણ કરી રહ્યો છે. સૂર્ય અને યમનો સંયોગથી નવપંચમ, મંગળ-યમથી કેન્દ્ર, મંગળ-અરુણથી ષડાષ્ટક અને શુક્ર-ગુરુ અર્ધ કેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત વરિષ્ઠ, રવિ અને સામ યોગ પણ બની રહ્યા છે. ગ્રહો દ્વારા ઘણા શુભ રાજયોગોનું નિર્માણ કરવાથી કેટલી રાશિના જાતકો પર માં દુર્ગાની સાથે-સાથે નવ સ્વરૂપોની વિશેષ કૃપા થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકો દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતાનો અનુભવ કરી શકે છે, સાથે જ અણધાર્યા નાણાકીય લાભ અને નવી નોકરીની તકો પણ મેળવી શકે છે.

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે નવરાત્રિથી લઈ મહાનવમી સુધીનો સમયગાળો ખૂબ જ ખાસ હોઈ શકે છે. આ રાશિના પાંચમા ભાવમાં બુધ અને સૂર્ય વિરાજમાન છે. આવી સ્થિતિમાં ભદ્ર અને બુધાદિત્ય રાજયોગ આ રાશિના જાતકો માટે આ ખૂબ જ ભાગ્યશાળી બની શકે છે. કરિયરમાં ઘણી નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે, જેના કારણે પગારમાં વધારો અને પ્રમોશન થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત બિઝનેસમાં નોંધપાત્ર નફો થઈ શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. બાળકો સંબંધિત ચાલી રહેલી સમસ્યાઓનો હવે અંત આવી શકે છે. વિદેશથી લાભ મળવાની શક્યતા પણ હોઈ શકે છે.

સિંહ રાશિ

આ રાશિમાં શુક્ર પણ તમારા માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. માં દુર્ગાની કૃપાથી તમે ઘણા ક્ષેત્રોમાં સફળતા મેળવી શકો છો. તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા કામોમાં હવે સફળતા મળવાની શક્યતા છે. તમારી મહેનત રંગ લાવી શકે છે. સમાજમાં તમારું માન અને સન્માન વધશે. આ ઉપરાંત નોકરી અને બિઝનેસમાં લાભ મળવાનો યોગ છે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકોને વિશેષ ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આ રાશિમાં બુધાદિત્ય અને ભદ્ર રાજયોગ લગ્ન ભાવમાં બની રહ્યા છે. પરિણામે આ રાશિના જાતકોના માન-સન્માનમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. ઘર-પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકે છે. માં દુર્ગાની કૃપાથી એકાગ્રતામાં વધારો થશે, જેનાથી શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર લાભ મળી શકે છે. જીવનમાં ખુશીઓ દસ્તક આપી શકે છે. નોકરી શોધી રહેલા જાતકોને નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે. પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકે છે. બિઝનેસમાં પણ લાભ મળવાનો યોગ જોવા મળી રહ્યો છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Navratri 2025budhaditay rajyog 2025maa durga favourite zodiacનવરાત્રિનવરાત્રિ 2025

