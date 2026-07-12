/Mahalaxmi Rajyog: 16 જુલાઈએ બનશે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ, આ રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા!

Mahalaxmi Rajyog: 16 જુલાઈના રોજ સૂર્ય અને ગુરુના યુતિના કારણે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ રચાઈ રહ્યો છે, જે સંપત્તિ, સફળતા અને કારકિર્દીમાં ઉન્નતિની નવી તકો લાવી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ મહાલક્ષ્મી રાજયોગથી કઈ 4 રાશિના લોકોને ધનવાન બનાવશે.
Mahalaxmi Rajyog: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાશિચક્રમાં પરિવર્તન તમામ 12 રાશિઓના જીવનમાં મોટા ફેરફારો લાવે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર 16 જુલાઈના રોજ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય દેવ મિથુન રાશિમાંથી બહાર નીકળીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. દેવગુરુ ગુરુ પહેલાથી જ કર્ક રાશિમાં બિરાજમાન છે. આવી સ્થિતિમાં, કર્ક રાશિમાં સૂર્ય અને ગુરુનો આ મહાન સંયોગ ખૂબ જ દુર્લભ અને શુભ સંયોગો સર્જવા જઈ રહ્યો છે.
સૂર્ય અને ગુરુના એકસાથે આવવાથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ અને નવપંચમ યોગ બનશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં સૂર્યને સન્માન, સરકારી નોકરી અને આત્માનો કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે ગુરુને જ્ઞાન, ભાગ્ય અને સંપત્તિનો કારક માનવામાં આવે છે. આ બે મૈત્રીપૂર્ણ ગ્રહોનો સંયોગ કેટલાક ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે સોનેરી દિવસો લાવશે.
મીન રાશિ: મીન રાશિના લોકો માટે આ સંયોગ પાંચમા ઘરમાં (શિક્ષણ, બાળકો અને પ્રેમ) થવાનો છે. ગુરુ તમારી રાશિનો સ્વામી હોવાથી આ રાજયોગ તમારા માટે વરદાન છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે, જે પરિવારમાં ઉત્સવનું વાતાવરણ બનાવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ અને સ્પર્ધાઓમાં સફળતા મેળવવા માટે આ સમય લાભદાયી રહેશે. ગુરુની કૃપાથી તમારા બગડેલા કામ પૂરા થવા લાગશે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં તમારી રુચિ વધશે. લવ લાઈફ માટે સમય સાનુકૂળ છે. જો તમે સિંગલ છો તો તમારા જીવનમાં કોઈ ખાસ વ્યક્તિનો પ્રવેશ થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ: મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સંયોગ ચોથા ઘર (સુખ, માતા અને વાહન)માં થવાનો છે. નવપંચમ યોગ તમારા જીવનમાં સુખ-સુવિધાઓનો વિસ્તાર કરશે. જો તમે લાંબા સમયથી નવું મકાન, જમીન અથવા વાહન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. પરિવારમાં ચાલી રહેલા મતભેદોનો અંત આવશે અને વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે. માતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને તેમને સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. પૈતૃક સંપત્તિથી આર્થિક લાભ થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. ક્યાંકથી અચાનક મોટો આર્થિક ફાયદો થઈ શકે છે જે બેંક બેલેન્સમાં વધારો કરશે.
કર્ક રાશિ: સૂર્ય તમારી રાશિના ઉર્ધ્વ ગૃહમાં સંક્રમણ કરવા જઈ રહ્યો છે, જ્યાં ગુરુ પહેલેથી જ હાજર છે. આ સંયોજન તમારા માટે સૌથી વધુ ફળદાયી સાબિત થશે. સમાજ અને કાર્યક્ષેત્રમાં તમારો પ્રભાવ વધશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત રહેશે. લોકો તમારી સલાહને અનુસરશે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાની ભેટ મળી શકે છે. જે લોકો સરકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છે અથવા રાજકારણમાં છે તેઓને મોટું પદ મળી શકે છે. વેપારમાં લાભના નવા રસ્તા ખુલશે. જીવનસાથી સાથે સંબંધ વધુ ગાઢ બનશે. પરસ્પર તાલમેલ વધુ સારો રહેશે.
કન્યા રાશિ: તમારી રાશિ માટે, સૂર્ય અને ગુરુનો આ સંયોગ અગિયારમા ભાવમાં એટલે કે આવક અને લાભના ઘરમાં બનવા જઈ રહ્યો છે. મહાલક્ષ્મી રાજયોગ તમારી આર્થિક સમસ્યાઓનું સમાધાન સાબિત થશે. તમે તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો જોશો. એક કરતાં વધુ સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા આવશે. જુના અટકેલા પૈસા પણ પાછા મળી શકે છે. જે લોકો નવું સ્ટાર્ટઅપ કે બિઝનેસ શરૂ કરવા માગે છે, તેમના માટે આ સમય ખૂબ જ અનુકૂળ છે. નોકરીમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે. વરિષ્ઠોનો હાથ તમારા માથા પર રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારા બધા આયોજન કાર્ય સમય પર પૂર્ણ થશે, જેના કારણે તમારો આત્મવિશ્વાસ આકાશમાં રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)