ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આ વખતે મહાશિવરાત્રી પર 300 વર્ષ બાદ બનશે અતિ દુર્લભ સંયોગ, 3 રાશિવાળા પર ભોલેનાથની વિશેષ કૃપા રહેશે

મહાશિવરાત્રી બસ હવે નજીક જ  છે. આ વખતે મહાશિવરાત્રી પર આશરે 300 વર્ષ બાદ એક એવો સંયોગ બની રહ્યો છે જે કેટલીક રાશિના જાતકોને બંપર ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે. 

Updated:Feb 13, 2026, 03:16 PM IST

1/6
image

આ વખતે મહાશિવરાત્રી 15 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ ઉજવવામાં આવશે. જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ આ વખતની મહાશિવરાત્રીનું અતિ વિશેષ મહત્વ છે. કારણ કે ગ્રહોની સ્થિતિ એક એવો સંયોગ ઊભો કરશે જે 300 વર્ષ બાદ જોવા મળશે. આ વખતે એક સાથે 12 શુભ યોગ અને 4 રાજયોગ હશે. આ સંયોગ 3 રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ રહી શકે છે. જેના કારણે તેમનું ભાગ્ય ચમકી ઉઠશે. જાણો કઈ કઈ રાશિના જાતકોને ફાયદો થઈ શકે છે.     

300 વર્ષ બાદ શુભ સંયોગ, કયા રાજયોગ બનશે

2/6
image

આ વખતે મહાશિવરાત્રી પર 4 રાજયોગ બનશે જેમાં સૂર્ય અને બુધની યુતિથી બુધાદિત્ય રાજયોગ, બુધ અને શુક્રની યુતિથી લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ, સૂર્ય અને શુક્રની યુતિથી શુક્રાદિત્ય રાજયોગ જ્યારે કુંભ રાશિમાં સૂર્ય, બુધ, શુક્ર અને રાહુની યુતિથી ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે. 

12 કયા શુભ યોગ બનશે

3/6
image

મહાશિવરાત્રી પર પ્રીતિ, આયુષ્માન, સૌભાગ્ય, સાધ્ય, શિવ, શુક્લ, શોભન, સર્વાર્થસિદ્ધિ, ચંદ્રમંગળ, ત્રિગ્રહી, રાજ અને ધ્રુવ યોગ એક સાથે બની રહ્યા છે. જે ત્રણ રાશિના જાતકોને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. 

સિંહ રાશિ

4/6
image

સિંહ રાશિના જાતકોને આ દુર્લભ સંયોગ ખુબ લાભ કરાવી શકે છે. માન સન્માન વધશે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ પૂરા થઈ શકે છે. સરકારી કામોમાં સફળતા મળી શકે. આર્થિક મોરચે ખુબ લાભ થઈ શકે છે. ભગવાન શિવની વિશેષ કૃપા  તમારા પર રહેશે.   

મેષ રાશિ

5/6
image

મેષ રાશિના જાતકોને કરિયરની રીતે આ સંયોગ ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. આર્થિક લાભ પણ થઈ શકે. નોકરીમાં પ્રમોશનના ચાન્સ છે. નવી જવાબદારીઓ પણ મળી શકે. બિઝનેસમાં પણ લાભ થઈ શકે છે. જે કામ હાથમાં લેશો તેમાં ફાયદો થઈ શકે છે. 

મકર રાશિ

6/6
image

મકર રાશિના જાતકો માટે પણ આ વખતે મહાશિવરાત્રી લાભદાયી રહી શકે છે. ભગવાન ભોલેનાથની વિશેષ કૃપા રહેશે. જેના કારણે બગડેલા કામો પણ પાર પડી શકે. ધન ભેગુ કરવાનો યોગ્ય સમય છે. સંપત્તિ સંલગ્ન મામલાઓમાં સારો એવો લાભ થઈ શકે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

Mahashivratri 2026Lord Shivalucky rashiastrologyHoroscope

Trending Photos