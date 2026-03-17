ગુજરાતી ન્યૂઝ | ફોટો | 21 લોકોનો ભોગ લેનાર ગંભીરા બ્રિજ મામલે મોટા સમાચાર : જલ્દી જ ખુલ્લો મૂકાશે બ્રિજ

21 લોકોનો ભોગ લેનાર ગંભીરા બ્રિજ મામલે મોટા સમાચાર : જલ્દી જ ખુલ્લો મૂકાશે બ્રિજ

Gambhira Bridge Collapse Big Update : વડોદરામાં તૂટી પડેલા મુજપુર ગંભીરા બ્રિજ મામલે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. એક અઠવાડિયામાં તૂટેલા બ્રિજ પર લિંક સ્પેન લગાવી દેવામાં આવશે. 100 ટનનું સ્ટ્રક્ચર તૈયાર થઈ ગયું છે. અને 80 મીટરનું લિંક સ્પાન તૈયાર કરાયું છે. આ લિંક સ્પાનને લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. વિશ્વકર્મા એજન્સીના એન્જીનીયરો સહિત 85 લોકોની ટીમ રાત દિવસ મહેનત કરી રહી છે. 

Updated:Mar 17, 2026, 04:14 PM IST

આવતા સપ્તાહે બ્રિજ પર લિંક સ્પેન લગાવાશે 

1/5
image

મુજપુર ગંભીરા બ્રિજ મામલે મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. તૂટેલા બ્રિજને ફરી કાર્યરત બનાવવા માટે કામગીરી તેજ ગતિએ ચાલી રહી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આવનારા એક અઠવાડિયામાં તૂટેલા બ્રિજ પર લિંક સ્પેન લગાવી દેવામાં આવશે, જેના કારણે સ્થાનિક વાહન વ્યવહારને મોટી રાહત મળશે. 

85 લોકોની ટીમની રાત-દિવસની મહેનત 

2/5
image

હાલમાં 100 ટન વજનનું મજબૂત સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યું છે. જ્યારે લગભગ 80 મીટર લાંબું લિંક સ્પેન પણ તૈયાર થઈ ગયું છે. આ લિંક સ્પેનનું સફળતાપૂર્વક લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. જે કામગીરીમાં મહત્વપૂર્ણ પડાવ માનવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ પર વિશ્વકર્મા એજન્સીના એન્જિનિયરો સહિત કુલ 85 લોકો રાત-દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે. જેથી સમયમર્યાદામાં બ્રિજને ફરી શરૂ કરી શકાય. 

જલ્દી જ ગંભીરા બ્રિજ ખુલ્લો મૂકાશે 

3/5
image

પ્રાથમિક તબક્કામાં બ્રિજને લાઇટ વિહિકલ માટે ખુલ્લો મુકવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સાથે સાથે નવા બ્રિજની કામગીરી પણ પૂરજોશમાં આગળ વધી રહી છે. પ્રશાસનનો દાવો છે કે ટૂંક સમયમાં બંને પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થઈ જશે અને સ્થાનિક લોકોને સ્થાયી ઉકેલ મળશે.

4/5
image

ઉલ્લેખનીય છે કે, મહી નદી પર બનેલો ગંભીરા બ્રિજ ગત વર્ષે જુલાઈ મહિનામાં તૂટી પડ્યો હતો. આ દુર્ઘટનામાં બ્રિજ પરથી પસાર થતા અનેક વાહનો નદીમાં ખાબક્યા હતા. તો કુલ 21 લોકોના આ અકસ્માતમાં મોત થયા હતા. 

5/5
image
Gambhira Bridge Collapsegujarat bridge collapseVadodaraગંભીરા બ્રિજ

Trending Photos