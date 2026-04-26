કટ નહિ તો મત નહિ : ગુજરાતના ત્રણ બુથ પર સવારથી એક ચકલું પણ નથી ફરક્યું
Umaniyavadar Villagers Boycott Gujarat Elections : આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે 15 મનપા, 84 પાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયત માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે. એક તરફ મતદાન કરવાનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ મતદારોની નારાજગી પણ જોવા મળી છે. અનેક મતદાન બુથ પર મતદારોએ ‘કટ નહિ તો મત નહિ’ કહીને બહિષ્કાર કર્યો છે. મહુવાના ઉમણીયાવર ગામના ત્રણ બુથ પર સવારથી એક પણ ચકલું ફરક્યું નથી, એક પણ મત મતપેટીમાં પડ્યો નથી.
ત્રણ બુથ પર એક પણ મત નથી પડ્યો
મહુવા તાલુકાના ઉમણીયાવર ગામના લોકોએ મતદાનનો બહિષ્કાર કર્યો છે. સવારના 7.00 કલાકથી 10.00 વાગ્યા સુધીના ત્રણ કલાકમાં ત્રણ બુથ ઉપર એક પણ મત નથી પડ્યો. તેનું કારણ છે કે નેશનલ હાઈવે ઉપર ‘કટ નહિ તો મત નહિ’ તેવા બેનોરો લગાવવામાં આવ્યા છે. 20 ગામને જોડતા માર્ગમાં કટ ન હોવાને કારણે મહુવા જવા માટે ભારે અગવડતા પડતી હોય છે. તેથી ગામના લોકોએ મતદાનનો બહિષ્કાર કરી મતદાન નથી કર્યું.
ઉણીયાવદરને ‘કટ નહિ તો મત નહિ’
આ વિશે ઉમણીયાવદર ગામના ઉપસરપંચ રાજુભાઈ હડીયાએ કહ્યું કે, નેશનલ હાઈવે ઉપર કટ નહીં મળતા, તમામ ગામજનોને 4 કિલોમીટર ફરવા જવું પડે છે. એમ્બ્યુલન્સ તેમજ દર્દીઓને પાગલ મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી તેમજ આવનારી તમામ ચૂંટણીઓનો જ્યાં સુધી કટ નહીં ત્યાં સુધી મોત નહીં તે સૂત્ર સાથે બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો છે. અત્યારની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં કોઈ પણ ગામની અંદર કોઈપણ પાર્ટીએ મીટિંગ કરવા આવવું નહીં તેવી ચીમકી પહેલી આપી હતી. લોકો હવે વોટ કરવા પણ નથી ગયા.
ગ્રામજનોએ ચૂંટણી બહિષ્કારનું રણશિંગુ ફૂંક્યું
નેશનલ હાઈવે 8 ઉપર મહુવા નજીક આવેલ ઉમણીયાવદર ચોકડી પાસે કટ નહીં આપતા ચૂંટણી બહિષ્કાર બેનર લાગ્યા હતા. ઉમણીયાવદરથી રૂપાવટી, કોજળી, કાળેલા, બોરડી, સેદરડા, ભાણવડિયા, બેડા, વાઘવદરડા, તરેડ, કાકીડી, રાજાવદર, બેલંપર, શેતરાણા, ચુણા જેવા 20 ગામોને જોડતો માર્ગ છે. આ દરેક ગામના નાગરિકો દ્વારા વારંવાર તંત્રને રજૂઆતો કરવા છતાં હજુ પણ કોઈ પણ પ્રતિસાદ મળ્યો નથી. કંટાળીને તમામ ગામોના ગ્રામજનોએ ચૂંટણી બહિષ્કારનું રણશિંગુ ફૂંક્યું.
ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ
ઉલ્લેખનીય છે કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈ આજે મતદાન છે. ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ છે. 9263 બેઠક માટે 25 હજારથી વધુ ઉમેદવારો મેદાને છે. સાંજના 6 વાગ્યા સુધી મતદાન પ્રક્રિયા ચાલશે. મતદાન મથકો પર સુરક્ષાને પગલે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. મતદાનને લઈને લોકોમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ છે. મહત્વનું છે કે, લોકશાહીનું પર્વ એવી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈ આજે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. જેમાં રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયતની બેઠકો સામેલ છે. 9263 બેઠકો માટે 25 હજારથી વધુ ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાને છે.
