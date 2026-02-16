ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

24 ફેબ્રુઆરીએ આવી રહ્યો છે મેઈનબોર્ડ IPO, ગ્રે માર્કેટની સ્થિતિ મજબૂત, જાણો પ્રાઇસ બેન્ડ

Upcoming IPO: આ કંપનીનો IPO 24 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે. કંપનીનો IPO કદ 380 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 98 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. કંપનીના GMPમાં અત્યારથી મોટો ફાયદો જોવા મળી રહ્યો છે.
 

Updated:Feb 16, 2026, 05:53 PM IST

1/8
image

Upcoming IPO: PNGS રેવા ડાયમંડ જ્વેલરી(PNGS Reva Diamond Jewellery IPO)નો IPO 24 ફેબ્રુઆરીએ ખુલી રહ્યો છે. કંપનીનો IPO કદ 380 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 98 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. આ IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેર પર આધારિત છે, એટલે કે હાલના રોકાણકારો એક પણ શેર વેચશે નહીં. કંપનીએ આજે, સોમવારે અને 16 ફેબ્રુઆરીના રોજ પ્રાઇસ બેન્ડની જાહેરાત કરી છે.  

2/8
image

PNGS રેવા ડાયમંડ જ્વેલરી IPO (PNGS Reva Diamond Jewellery IPO) પ્રાઇસ બેન્ડ 367 રૂપિયાથી 386 રૂપિયા પ્રતિ શેર પર નક્કિ કરવામાં આવી છે. કંપનીએ 32 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 12,352 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર છે. છૂટક રોકાણકારોને 26 ફેબ્રુઆરી સુધી IPOમાં રોકાણ કરવાની તક મળશે.  

3/8
image

લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો પાસે ઓછામાં ઓછો 75 ટકા હિસ્સો હશે, અને છૂટક રોકાણકારો પાસે મહત્તમ 10 ટકા હિસ્સો હશે. મહત્તમ 15 ટકા NII માટે અનામત રહેશે. આ એક મેઇનબોર્ડ IPO છે અને BSE અને NSE બંને પર લિસ્ટેડ થશે.  

4/8
image

સ્માર્ટ હોરાઇઝન કેપિટલ એડવાઇઝર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. બિગશેર સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.  

5/8
image

આ કંપનીની સ્થાપના 2004માં થઈ હતી. તે જ્વેલરી બિઝનેસમાં છે. તે રેવા બ્રાન્ડ નામ હેઠળ તેના ઉત્પાદનો વેચે છે. કંપની વિવિધ ડિઝાઇનમાં બ્રેસલેટ, ઇયરિંગ્સ, વીંટી, મંગળસૂત્ર વગેરે જેવા ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે. સપ્ટેમ્બર 2025ના ડેટા અનુસાર, કંપનીનો વ્યવસાય 13 જિલ્લામાં ફેલાયેલો છે.  

6/8
image

PNGS રેવા ડાયમંડ જ્વેલરી IPO માંથી એકત્ર થયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ 15 નવા સ્ટોર ખોલવા માટે કરશે. આનો કુલ ખર્ચ 286.56 કરોડ રૂપિયા થશે. કંપની માર્કેટિંગ અને પ્રમોશન માટે 35.40 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે.

7/8
image

PNGS રેવા ડાયમંડ જ્વેલરી IPOને ધ્યાનમાં લેતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર. કંપનીના GMPમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, ગ્રે માર્કેટમાં IPO 35 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે લિસ્ટિંગમાં 9.07 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. નોંધનીય છે કે IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં છે.

8/8
image

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Mainboard IPOUpcoming IPOGrey MarketPrice BandGujarati NewsBusiness Newsinvestipo news

Trending Photos