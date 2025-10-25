ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

145ના જોરદાર GMP સાથે આવી રહ્યો છે મેઈનબોર્ડ IPO, 29 તારીખે ખુલશે, જાણો

Upcoming IPO: જો તમે LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયાનો IPO ચૂકી ગયા છો, તો ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. બીજો મેઇનબોર્ડ IPO આવતા અઠવાડિયે ખુલી રહ્યો છે. આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં LG ઇન્ડિયા જેવો જ દેખાવ કરી રહ્યો છે.

Updated:Oct 25, 2025, 01:53 PM IST

Upcoming IPO: આ કંપનીનો IPOમાં સારૂ રિટર્ન મળી શકે છે,  કંપનીનો IPOમાં આ જ પ્રકારે GMP રહેશે તો લિસ્ટિંગ પર રોકાણકારોને જોરદાર ફાયદો થવાની આશા છે, અમે ઓર્કલા ઇન્ડિયાના IPO(Orkla India IPO) વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. કંપનીનો IPO 29 ઓક્ટોબરથી 31 ઓક્ટોબર સુધી રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્લો રહેશે.  

ઓર્કલા ઇન્ડિયાનો IPO 1,667.54 કરોડ રૂપિયાનો છે. કંપની ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા 22.8 મિલિયન શેર જાહેર કરશે. હાલના રોકાણકારો તેમના હિસ્સામાં ઘટાડો કરશે. ઓર્કલા ઇન્ડિયાનો IPO નવા શેર જાહેર કરશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલ ભંડોળનો ઉપયોગ કંપનીના પોતાના લાભ માટે કરવામાં આવશે નહીં.  

ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 145 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે લિસ્ટિંગમાં 19.86 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. જો વર્તમાન ગ્રે માર્કેટની સ્થિતિ ચાલુ રહે તો, ઓર્કલા ઇન્ડિયા IPO 875 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે.

કંપનીએ ઓર્કલા ઇન્ડિયા IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 695 રૂપિયાથી 730 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે. કંપનીએ 20 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે, જેના પરિણામે ઓછામાં ઓછું 14,600 રૂપિયાનું રોકાણ થશે. કંપનીએ તેના કર્મચારીઓને પ્રતિ શેર 69 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કર્યું છે.

મહત્તમ 50 ટકા લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. ઓછામાં ઓછું 35 ટકા રિટેલ રોકાણકારો માટે અને ઓછામાં ઓછું 15 ટકા NII માટે અનામત રાખવામાં આવશે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

