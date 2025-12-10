ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

સુરતના ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં ભયાનક આગ : સાત કલાક બાદ પણ કાબૂમાં નથી આવી, PHOTOs

Surat Fire : સુરત ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં આગ કાબૂમાં આવ્યા બાદ ફરી લાગી: સાતમો માળ આગની ચપેટમાં, 7 કલાકથી ઓલવવાના પ્રયાસો ચાલુ, માર્કેટમાં 10 થી 12 કરોડના કાપડનો જથ્થો હોવાનું અનુમાન

Updated:Dec 10, 2025, 02:39 PM IST

રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગના ભયાનક દ્રશ્યો

1/4
image

સુરતના રાજ ટેક્સસાઈટલ માર્કેટમાં સાતમા માળે સવારે 6 વાગ્યે શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હતી. માર્કેટના ત્રીજા, પાંચમા અને સાતમા માળે લાગેલી આગે ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. જેના બાદ સમગ્ર ઈમારતમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા જોવા મળ્યા હતા.   

2/4
image

આ આગ સવારે 6 વાગ્યે શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગી હતી. છેલ્લા 7 કલાકથી આગ ભભૂકી રહી છે. જોકે, ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં લાગેલી આ આગ હજુ સુધી કાબુમાં આવી નથી. ઈમારતમાં ચારે બાજુથી હજુ પણ પાણી રેડવામાં આવી રહ્યું છે.

3/4
image

સમગ્ર આગમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. પરંતું કરોડો રૂપિયાનો કાપડનો સ્ટોક બળીને રાખ થઈ ગયો હતો. આ ઘટનાથી કાપડ માર્કેટમાં વેપારીઓમાં વ્યાપક ગભરાટ અને તણાવ ફેલાયો હતો.  

4/4
image
Surat Firetextile marketસુરતટેક્સટાઈલ માર્કેટ

Trending Photos