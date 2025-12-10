સુરતના ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં ભયાનક આગ : સાત કલાક બાદ પણ કાબૂમાં નથી આવી, PHOTOs
Surat Fire : સુરત ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં આગ કાબૂમાં આવ્યા બાદ ફરી લાગી: સાતમો માળ આગની ચપેટમાં, 7 કલાકથી ઓલવવાના પ્રયાસો ચાલુ, માર્કેટમાં 10 થી 12 કરોડના કાપડનો જથ્થો હોવાનું અનુમાન
રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગના ભયાનક દ્રશ્યો
સુરતના રાજ ટેક્સસાઈટલ માર્કેટમાં સાતમા માળે સવારે 6 વાગ્યે શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હતી. માર્કેટના ત્રીજા, પાંચમા અને સાતમા માળે લાગેલી આગે ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. જેના બાદ સમગ્ર ઈમારતમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા જોવા મળ્યા હતા.
આ આગ સવારે 6 વાગ્યે શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગી હતી. છેલ્લા 7 કલાકથી આગ ભભૂકી રહી છે. જોકે, ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં લાગેલી આ આગ હજુ સુધી કાબુમાં આવી નથી. ઈમારતમાં ચારે બાજુથી હજુ પણ પાણી રેડવામાં આવી રહ્યું છે.
સમગ્ર આગમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. પરંતું કરોડો રૂપિયાનો કાપડનો સ્ટોક બળીને રાખ થઈ ગયો હતો. આ ઘટનાથી કાપડ માર્કેટમાં વેપારીઓમાં વ્યાપક ગભરાટ અને તણાવ ફેલાયો હતો.
