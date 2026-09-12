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ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં વરસાદ ભૂક્કા કાઢશે! એક સાથે 4-4 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, જાણો અંબાલાલ અને હવામાનની આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:50 AM IST

Gujarat Weather Forecast: હાલ ગુજરાત રાજ્યમાં 18 ટકા વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે, પરંતુ બંગાળની ખાડીમાં બની રહેલી મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ અને લો પ્રેશર સક્રિય થતાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને આસપાસના વિસ્તારોમાં અપર એર સર્ક્યુલેશન તેમજ મોન્સૂન ટ્રફ સહિત કુલ ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય બની છે. 12 સપ્ટેમ્બરની સાંજથી આ નવી સિસ્ટમની અસર ગુજરાતમાં શરૂ થવાની શક્યતા છે, જેને પગલે પૂર્વ, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની શરૂઆત થશે. આ સિસ્ટમની અસર 16 થી 17 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં વર્તાશે.
 

દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં એલર્ટ1/5

દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં એલર્ટ

13 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર સહિત સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ભાવનગર, મહુવા અને બોટાદમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, ધ્રાંગધ્રા, દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગરમાં પણ વરસાદ ખાબકી શકે છે. 15 સપ્ટેમ્બરે પોરબંદર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં યેલો એલર્ટ અપાયું છે. દરિયામાં પવન અને મોજા ઉછળવાની શક્યતાને પગલે 12 થી 15 સપ્ટેમ્બર સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.  

અમદાવાદ અને મધ્ય ગુજરાતની સ્થિતિ2/5

અમદાવાદ અને મધ્ય ગુજરાતની સ્થિતિ

આજે 12 સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે, પરંતુ 13 સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદ સહિત કેટલાક જિલ્લાઓમાં યેલો એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. મધ્ય ગુજરાતના વડોદરા, આણંદ અને પંચમહાલમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. આગામી દિવસોમાં આ વિસ્તારોમાં 2 થી 3 ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ પડવાની પ્રબળ સંભાવના છે.

વીજળીથી સાવચેતી અને આગામી સિસ્ટમ3/5

વીજળીથી સાવચેતી અને આગામી સિસ્ટમ

આગામી દિવસોમાં ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા હોવાથી લોકોને વીજળી પડવાના બનાવોથી સાવચેતી રાખવા ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે. હાલની સિસ્ટમ 17 સપ્ટેમ્બર સુધી અસર કરશે, ત્યારબાદ 18 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ વધુ એક નવી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની સંભાવના હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

10 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ4/5

10 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ

હવામાન વિભાગે 12થી 17 સપ્ટેમ્બર સુધી ગુજરાતમાં હળવાથી સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે. જોકે 12થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. IMDના 11 સપ્ટેમ્બરના બુલેટિન મુજબ ગુજરાત રિજનમાં 12 સપ્ટેમ્બરે ભારે અને 13-14 સપ્ટેમ્બરે અતિભારે વરસાદની ચેતવણી છે. 12 સપ્ટેમ્બરે વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, સુરત, તાપી, ભરૂચ, નર્મદા, વડોદરા, છોટાઉદેપુર અને આણંદ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વરસાદની અસર વધુ જોવા મળી શકે છે. IMDએ આ દિવસે ગુજરાત રિજન માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે.  

આગામી દિવસોમાં શું જોવા મળશે?5/5

આગામી દિવસોમાં શું જોવા મળશે?

હાલની આગાહી પ્રમાણે 12થી 14 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધશે, જેમાં 13 અને 14 સપ્ટેમ્બરે કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. ત્યારબાદ 15 સપ્ટેમ્બરે વરસાદનું જોર ઘટશે અને 16-17 સપ્ટેમ્બરે ભારે વરસાદની ચેતવણી નહીં રહે.  

TAGS:
Gujarat Rain forecast
Gujarat Weather
gujarat weather forecast
Rain prediction
Ambalal Patel forecast

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