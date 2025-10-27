ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2025ના છેલ્લા બે મહિનામાં મોટા ગ્રહો કરશે મહાપરિવર્તન, આ 5 રાશિના લોકો જીવશે રાજા જેવું જીવન !

5 Lucky Zodiac Signs: 2025ના છેલ્લા બે મહિનામાં, એટલે કે નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં, ઘણા મુખ્ય ગ્રહો તેમની રાશિ બદલશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ગુરુ, શુક્ર, બુધ, સૂર્ય અને મંગળ તેમની રાશિ બદલશે. આ ગ્રહ પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓને ફક્ત લાભ લાવશે. તેમનું ભાગ્ય ચમકશે.
 

Updated:Oct 27, 2025, 07:44 PM IST

5 Lucky Zodiac Signs: 2025ના નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં, 2 નવેમ્બરે શુક્ર તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, 11 નવેમ્બરે ગુરુ વક્રી થઈને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, 16 નવેમ્બરે સૂર્ય વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, 5 ડિસેમ્બરે ગુરુ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, 6 ડિસેમ્બરે બુધ ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 15 ડિસેમ્બરે સૂર્ય ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 

આ ગ્રહ પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓને ફક્ત લાભ લાવશે. તેમનું ભાગ્ય ચમકશે. ચાલો જાણીએ કે આ ગ્રહ પરિવર્તનથી કઈ રાશિના લોકોને ફાયદો થશે.

તુલા રાશિ: આ તમને પ્રેમ, આકર્ષણ અને લોકપ્રિયતા લાવશે. સિંગલ લોકો માટે સંબંધો શક્ય બનશે, જ્યારે પરિણીત વ્યક્તિઓ રોમાંસ અને સમજણમાં વધારો અનુભવશે. નાણાકીય બાબતોમાં પણ સુધારો થશે, અને તમને વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા અથવા મોટું રોકાણ કરવાથી ફાયદો થઈ શકે છે. કલા, મીડિયા અને સર્જનાત્મક ક્ષેત્રોના લોકો માટે આ સમય સુવર્ણ તકોથી ભરેલો રહેશે.  

મિથુન રાશિ: આ સમય તમારા માટે અપાર નસીબ લાવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ હવે ગતિ પકડશે, અને શિક્ષણ, લેખન, મીડિયા અથવા સંદેશાવ્યવહાર સાથે સંકળાયેલા લોકોને મોટો વિરામ મળી શકે છે. નવી કારકિર્દી દિશા, વિદેશ સંબંધિત લાભો અથવા નવો કરાર શક્ય છે. સંબંધો પરિપક્વ થશે, અને તમે તમારી જાતને અસરકારક રીતે વ્યક્ત કરી શકશો.  

કુંભ રાશિ: આ રાશિ તમારા માટે નવી શરૂઆત અને પ્રગતિ લાવે છે. અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થશે, આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે, અને અચાનક યાત્રા અથવા કોઈ મોટી તક લાભ લાવી શકે છે. તમારી મહેનત હવે ફળ આપશે, અને તમારું સામાજિક વર્તુળ વિસ્તરશે. નોકરી બદલવા અથવા નવો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું વિચારી રહેલા લોકો માટે આ ખૂબ જ શુભ સમય છે.

કર્ક: આ સમય આત્મ-ચિંતન અને આત્મવિશ્વાસ બંનેમાં વધારો કરશે. કૌટુંબિક જીવન સુમેળભર્યું રહેશે, અને જૂના સંઘર્ષો ઉકેલાઈ શકે છે. તમારા ઘરનો વિસ્તાર કરવા, મિલકત ખરીદવા અથવા કૌટુંબિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવાની શક્યતાઓ હોઈ શકે છે. ભાવનાત્મક સ્થિરતા પ્રાપ્ત થશે, અને તમારું ધ્યાન હવે તમારા જીવનની પ્રાથમિકતાઓ પર સ્પષ્ટપણે કેન્દ્રિત થશે.  

ધન રાશિ: આ રાશિના જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ નોંધપાત્ર રીતે વધશે. નેતૃત્વ કૌશલ્યમાં સુધારો થશે, અને પ્રમોશન અથવા માન્યતાની શક્યતાઓ રહેશે. વહીવટ, શિક્ષણ અથવા રાજકારણ સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે, આ તેમના પ્રભાવને મજબૂત કરવાનો સમય છે. સુધારેલ સ્વાસ્થ્ય અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાનો સંકેત છે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

