IPL 2026: ‘કહ્યું હતું પહેલા જ બોલે આઉટ કરીશ...’, વૈભવ સૂર્યવંશીની વિકેટ લેનાર પ્રફુલ્લ હિંગેનું મોટું નિવેદન
Praful Hinge on Vaibhav Sooryavanshi Wicket: IPL 2026 માં વૈભવ સૂર્યવંશી સતત ધમાલ મચાવી રહ્યો છે. જોકે, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ તરફથી ડેબ્યૂ કરનાર પ્રફુલ્લ હિંગેએ વૈભવને શૂન્ય પર આઉટ કરી દીધો હતો. હવે પ્રફુલ્લનું આ બાબતે મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે.
Praful Hinge on Vaibhav Sooryavanshi Wicket: IPL 2026 માં પ્રફુલ્લ હિંગેનું ડેબ્યૂ ખૂબ જ ધમાકેદાર રહ્યું છે. 24 વર્ષના આ યુવા બોલરે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) માટે પોતાની પ્રથમ મેચમાં જ 4 વિકેટ ઝડપી હતી. તેણે સાકિબ હુસૈન સાથે મળીને રાજસ્થાન રોયલ્સના બેટ્સમેનોની હાલત ખરાબ કરી દીધી અને ટીમને મોટી જીત અપાવી. ખાસ કરીને, રાજસ્થાન રોયલ્સના સ્ટાર બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીને પ્રફુલ્લે પહેલા જ બોલે આઉટ કરી દીધો હતો. હવે સૂર્યવંશીની વિકેટ લેવા પર પ્રફુલ્લની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીને શૂન્ય પર કર્યો આઉટ
વૈભવ સૂર્યવંશી IPL 2026 માં શાનદાર ફોર્મમાં છે. તેણે 5 મેચમાં 200 રન બનાવ્યા છે. સૂર્યવંશીએ જસપ્રીત બુમરાહ અને જોશ હેઝલવુડ જેવા દિગ્ગજ બોલરોની પણ જોરદાર ધોલાઈ કરી છે. તેમ છતાં, પ્રફુલ્લ હિંગેએ તેને પ્રથમ બોલે જ પેવેલિયન ભેગો કરી દીધો હતો.
વૈભવને આઉટ કરવા પર શું બોલ્યો પ્રફુલ્લ?
મેચ બાદ આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં પ્રફુલ્લ હિંગેએ જણાવ્યું કે તે વૈભવને પહેલા જ બોલે આઉટ કરવા માંગતો હતો અને બરાબર એવું જ થયું. તેણે કહ્યું "વૈભવ સૂર્યવંશીની વિકેટ સૌથી બેસ્ટ હતી. તે અત્યારે ખૂબ જ સારા ફોર્મમાં છે. મેં કેટલાક લોકોને કહ્યું હતું કે હું તેને પહેલા જ બોલે બાઉન્સર નાખીને આઉટ કરીશ. ભલે બોલ ગમે તે હોય, મારો ટાર્ગેટ તેને પહેલા બોલે આઉટ કરવાનો જ હતો. વરુણ એરોને મને પ્લાન બનાવવામાં મદદ કરી, તે બદલ તેમનો આભાર."
'ડેબ્યૂ પર 4-5 વિકેટ લઈશ'
પ્રફુલ્લ હિંગેએ ખુલાસો કર્યો કે તેણે તેના ડેબ્યૂ પર 4-5 વિકેટ લેવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું. તેણે કહ્યું, "મેં ક્યાંક લખી રાખ્યું હતું કે હું મારા ડેબ્યૂ પર 4-5 વિકેટ લઈશ. મેં પાવરપ્લેમાં પ્રભુત્વ જમાવવાનું વિચાર્યું હતું. મને લાગે છે કે આપણે 'મેનિફેસ્ટેશન' (મનની ઈચ્છાશક્તિ) માં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ."
પરિવારને સમર્પિત કર્યું ડેબ્યૂ
પોતાના સંઘર્ષના દિવસોને યાદ કરતા પ્રફુલ્લે આ સફળતા તેના પરિવારને સમર્પિત કરી. તેણે જણાવ્યું કે "મેં 13 વર્ષની ઉંમરથી ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. ત્યારે મને ખબર પણ નહોતી કે લેધર બોલ ક્રિકેટ શું હોય છે. મેં મારા પિતાને મને ક્લબમાં દાખલ કરવા કહ્યું, પણ તેમણે પહેલા કહ્યું કે હું હજી નાનો છું. જોકે, બાદમાં તેઓ મને ત્યાં લઈ ગયા અને મેં રમવાનું શરૂ કર્યું. હું મારી આ જીત મારા પરિવારને સમર્પિત કરું છું."
SRH એ 57 રનથી જીતી મેચ
મેચની વાત કરીએ તો, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે પહેલા બેટિંગ કરતા બોર્ડ પર 216 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમ 19 ઓવરમાં માત્ર 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. આ રીતે SRH એ 57 રનથી શાનદાર જીત નોંધાવી હતી.
