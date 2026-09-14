/સિંહ રાશિમાં કેતુનું મહાપરિવર્તન! આગામી 90 દિવસ આ 6 રાશિઓ પર વરસશે કૃપા!

Ketu Gochar 2026: છાયાવાળો અને રહસ્યમય ગ્રહ કેતુ સૂર્યની રાશિ સિંહમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યો છે, જ્યાં તે આગામી 90 દિવસ સુધી રહેશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં કેતુને ક્રૂર ગ્રહ માનવામાં આવે છે, પરંતુ આ ગોચર 6 રાશિઓ માટે વરદાન સાબિત થશે. ચાલો તે રાશિઓ વિશે જાણીએ.
Ketu Gochar 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં, કેતુને છાયા, રહસ્યમય અને આધ્યાત્મિક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જો કે કેતુને સામાન્ય રીતે અશુભ ગ્રહ માનવામાં આવે છે, જ્યારે તે શુભ સ્થિતિમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે તે અચાનક નાણાકીય લાભ, માનસિક સ્પષ્ટતા અને નોંધપાત્ર વ્યવસાયિક સફળતા પ્રદાન કરે છે. કેતુએ તાજેતરમાં સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે, અને આગામી 90 દિવસ સુધી, કેતુ આ સ્થિતિમાં રહેશે, જે ઘણી રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે.
સૂર્ય દ્વારા શાસિત સિંહ રાશિમાં કેતુનો આ પ્રભાવ કેટલીક રાશિઓ માટે વરદાન સાબિત થશે. અટકેલા કામ અચાનક ગતિ પકડશે, અને નાણાકીય મોરચે નોંધપાત્ર રાહત મળશે. ચાલો જાણીએ કે આગામી ત્રણ મહિનામાં આ કેતુ ગોચરથી કઈ છ રાશિઓને મોટો ફાયદો થવાનો છે:
તુલા રાશિ: જ્યોતિષમાં અગિયારમા (લાભ) ભાવમાં કેતુની હાજરી અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. તુલા રાશિના જાતકોને તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં અભૂતપૂર્વ સુધારો જોવા મળશે. તમારી બચત વધશે, અને મોટા ભાઈઓ અથવા ઉપરી અધિકારીઓના સહયોગથી, તમારા મુખ્ય પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થશે. ઇચ્છાઓની પરિપૂર્ણતા માટે આ સુવર્ણ સમયગાળો સાબિત થશે.
સિંહ રાશિ: કેતુ તમારી પોતાની રાશિ (પ્રથમ ભાવ)માં ગોચર કરી રહ્યો હોવાથી, આ સમય આત્મનિરીક્ષણ અને આધ્યાત્મિકતા તરફ એક નવો વળાંક લાવશે. તમારી નેતૃત્વ ક્ષમતાઓ મજબૂત થશે. જો કે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે, પરંતુ તમે કારકિર્દી અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠાની દ્રષ્ટિએ નોંધપાત્ર વૃદ્ધિનો અનુભવ કરશો.
મિથુન રાશિ: તમારા ત્રીજા ભાવમાં કેતુનું આ ગોચર તમારી હિંમત અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા વિરોધીઓ શાંત રહેશે, અને તમારી વ્યૂહરચના સચોટ રહેશે. જો તમે નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા અથવા નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આગામી 90 દિવસ તમારા માટે ઉત્તમ તકો ધરાવે છે.
મેષ રાશિ: આ કેતુ ગોચર મેષ રાશિ માટે અત્યંત શુભ રહેશે. તમારા પાંચમા ભાવ પરનો પ્રભાવ સંશોધન, શિક્ષણ અને સર્જનાત્મક ક્ષેત્રમાં સંકળાયેલા લોકો માટે નોંધપાત્ર સફળતા લાવશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે અને શેરબજાર કે લોટરી જેવા અણધાર્યા સ્ત્રોતોમાંથી અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા રહેશે.
કુંભ રાશિ: સાતમા ભાવમાં કેતુનો પ્રભાવ તમારા વ્યવસાયિક સંબંધોને નવી દિશા આપશે. જૂના મતભેદો દૂર થશે, અને નવા વ્યવસાયિક સોદાઓ અંતિમ સ્વરૂપ પામશે. આયાત-નિકાસ અથવા વિદેશી કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા લોકો અપેક્ષા કરતાં વધુ નફો જોશે. તમારા જીવનસાથી સાથે સુમેળ જાળવવાથી તમારું પારિવારિક જીવન પણ સુખી બનશે.
ધન રાશિ: ધન રાશિના નવમા ભાગ્યમાં કેતુનું ગોચર તમારા સુષુપ્ત ભાગ્યને જાગૃત કરશે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં તમારી રુચિ વધશે. લાંબા અંતરની મુસાફરી ફાયદાકારક સાબિત થશે. વિદેશમાં અભ્યાસ અથવા કામ કરવાનું સ્વપ્ન જોનારાઓને સંજોગો અનુકૂળ લાગશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)