/ગુજરાતમાં વાવાઝોડું અસર કરશે કે નહીં? ફરી ક્યારથી છે જળબંબાકારના એંધાણ! ક્યાં પડશે અતિભારે વરસાદ? અંબાલાલની આગાહી

Ambalal Patel Rain Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાની સિઝન દરમિયાન વાતાવરણ સતત પલટાતું જોવા મળી રહ્યું છે. રાજ્યમાં ક્યારેક ભારે વરસાદ તો ક્યારેક ઉકળાટ અને ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. હાલમાં અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં વરસાદના વિવિધ રાઉન્ડ, નક્ષત્રની અસર અને તાપમાનના ફેરફારોને લઈને મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યના કેટલાક ભાગો હજુ પણ સારા વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે આગામી સપ્ટેમ્બરના અંતથી ઓક્ટોબરના પ્રારંભ સુધીમાં ગાજવીજ સાથે થનારી મેઘમહેરથી ખેડૂતો અને નાગરિકોને મોટી રાહત મળવાની આશા છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, સપ્ટેમ્બરના અંત અને ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે. 26 સપ્ટેમ્બરથી બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા ડીપ ડિપ્રેશનના છૂટા પડેલા વાદળો અને એક પછી એક આવનારા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ બનશે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના વાતાવરણમાં પણ પલટો જોવા મળશે. 3 થી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાજ્યમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ભારે વરસાદ વરસી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, ચોમાસાની વિદાય પહેલાં પણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય રહેશે. નવરાત્રીના દિવસોમાં પણ વાતાવરણમાં પલટાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. 15 ઓક્ટોબરથી લઈને દશેરા સુધી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ખાબકી શકે છે. જો બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમ તોફાન (વાવાઝોડા)માં ફેરવાય તો 24 થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મધ્ય, પૂર્વ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
27 સપ્ટેમ્બરથી 'હાથિયા નક્ષત્ર'ની શરૂઆત થઈ રહી છે. લોકમાન્યતા મુજબ હાથિયા નક્ષત્ર દરમિયાન કીડીઓ લાઇનસર નીકળે ત્યારે વરસાદની શક્યતા વધી જતી હોય છે. એક તરફ ગરમી અને ઉકળાટનો પારો ઊંચકાશે, તો બીજી તરફ આ ગરમીના કારણે વાતાવરણમાં અચાનક ફેરફાર થતાં ગાજવીજ સાથે મેઘમહેર જોવા મળી શકે છે.
અગાઉ જુલાઈ અને ઓગસ્ટ મહિના માટે કરાયેલી આગાહી મુજબ 13 થી 17 જુલાઈ સુધી દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા, ત્યારબાદ વરસાદનું જોર ઘટી ગયું હતું. 27 થી 30 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદનો નવો રાઉન્ડ સક્રિય થયો હતો, જે ઓગસ્ટના પ્રથમ સપ્તાહ સુધી જારી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન નદી-નાળાઓ અને તાપી નદીના જળસ્તરમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો હતો.
ગાંધીનગરના સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરના આંકડા અનુસાર, રાજ્યમાં સિઝનનો સરેરાશ વરસાદ વરસ્યો હોવા છતાં કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ પણ ભારે ખાધ જોવા મળી રહી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો લગભગ કોરોધાકોર રહ્યો છે, જ્યાં સિઝનનો માત્ર 0.92% જ વરસાદ નોંધાયો છે. અન્ય ઓછા વરસાદ વાળા વિસ્તારોની વાત કરીએ તો કચ્છમાં 1.92%, બનાસકાંઠામાં 7.75%, જામનગરમાં 9% અને મોરબીમાં 9.57% જેટલો જ વરસાદ વરસ્યો છે.