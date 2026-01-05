ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શનિની રાશિમાં સૂર્યના ગોચરથી આ રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ, મકર સંક્રાંતિથી ચમકશે ભાગ્ય!

Surya Gochar 2026: 14 જાન્યુઆરીના રોજ સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરીને ઉત્તરાયણ થશે. આ જ દિવસે મકર સંક્રાંતિ મનાવવામાં આવશે. સૂર્ય 13 ફેબ્રુઆરી સુધી મકર રાશિમાં રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ સમયગાળા દરમિયાન ચાર રાશિઓને વિશેષ લાભ મળી શકે છે અને આવનારો મહિનો તેમના માટે શુભ ફળદાયી રહેશે.

સૂર્યદેવ 14 જાન્યુઆરીએ શનિની સ્વામિત્વવાળી મકર રાશિમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યા છે. આ દિવસથી સૂર્ય ઉત્તરાયણ થશે અને આ જ દિવસે મકર સંક્રાંતિ મનાવવામાં આવશે. સૂર્ય 13 ફેબ્રુઆરી સુધી મકર રાશિમાં રહેશે. જ્યોતિષીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મકર રાશિમાં સૂર્યની હાજરી ચાર રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.

મેષ રાશિ 

સૂર્યનું આ ગોચર મેષ રાશિના જાતકોને અણધાર્યો લાભ આપી શકે છે. નોકરી અને વ્યાપારમાં તમારા પ્રયત્નોની પ્રશંસા થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે. સરકારી નોકરી કે મોટા પદ પર નોકરીની તૈયારી કરેલા જાતકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમારી આવકમાં વધારો થશે અને ધીમે-ધીમે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિ પર શનિની ઢૈય્યા અને કેતુના પ્રભાવ છતાં સૂર્યદેવ આ રાશિના જાતકોને માલામાલ કરી શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થશે. વ્યવસાયિક નિર્ણયો તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થવાની શક્યતા છે. નફામાં અચાનક વધારો સંભવ છે. જો કે, નાણાકીય લેવડ-દેવડમાં સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.

વૃશ્ચિક રાશિ

મકર રાશિમાં સૂર્યનો પ્રવેશ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આર્થિક બાબતોમાં સ્પષ્ટતા લાવશે. અટકેલા નાણાં પરત મળી શકે છે અથવા જૂના રોકાણમાંથી લાભ મળવાની સંભાવના છે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ફરી શરૂ થશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અથવા પ્રભાવશાળી લોકોનો સહયોગ મળવાની સંભાવના છે. વિદેશમાં અભ્યાસ કે રહેવાનું સપનું સાકાર થઈ શકે છે.

મકર રાશિ

સૂર્ય દેવ તમારી જ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. સૂર્યનું આ ગોચર તમારા જીવનમાં સ્થિરતા પ્રદાન કરી શકે છે. તમે તમારી ઊર્જાનો સાચો ઉપયોગ કરી શકશો અને લક્ષ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત રહેશે. કોઈ મોટી પ્રગતિના સંકેતો મળી રહ્યો છે. નોકરીની શોધી રહેલા જાતકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન નસીબનો પૂરો સાથ મળશે અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે.

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

