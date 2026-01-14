ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Makar Sankranti Lucky Rashi: આજથી આ 3 રાશિવાળાનો 'પૈસાનો પતંગ' જીવનરૂપી આકાશમાં ઉડતો જ રહેશે! પિતા-પુત્ર બંપર લાભ કરાવશે

આજે મકર સંક્રાંતિ છે અને સૂર્ય દેવ આજે તેમના પુત્ર શનિની રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યદેવનું આ વર્ષે મકરમાં ગોચર બપોરે 3.13 કલાકે થઈ રહ્યું છે. જાણો પિતા પુત્રનો આ સંયોગ કોને ફાયદો કરાવી શકે છે. 

Updated:Jan 14, 2026, 09:29 AM IST

આજે 14મી જાન્યુઆરી એટલે કે ઉત્તરાયણ (મકર સંક્રાંતિ) છે. આજે સૂર્યદેવ તેમના પુત્ર શનિની રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જ્યોતિષમાં સૂર્ય શનિને પિતા પુત્ર પરંતુ એકબીજાના દુશ્મન પણ ગણવામાં આવે છે. પરંતુ મકરસંક્રાંતિ એક માત્ર એવો દિવસ છે જ્યારે પિતા સૂર્ય પુત્ર શનિની રાશિમાં જાય છે. આ વર્ષે આ મિલન આજે એટલે કે 14 જાન્યુઆરીએ થઈ રહ્યું છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રનું માનીએ તો સૂર્ય અને શનિનો આ સંયોગ ત્રણ રાશિઓ માટે લાભકારી રહી શકે છે. આર્થિક રીતે બંપર ફાયદો થવાના યોગ છે. 

વૃષભ રાશિ

શનિની રાશિમાં સૂર્યનું જવું એ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુભ પરિણામ લાવી શકે છે. ધનની સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે. કમાણીની નવી નવી તકોના યોગ છે. જૂના રોકાણ કે પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ મળવાના પ્રબળ યોગ છે. કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં તમને રાહત મળી શકે છે. કૌટુંબિક અને દાંપત્ય જીવનમાં મધુરતા વધશે. તમારા સંબંધ વધુ ગાઢ બનશે. સ્વાસ્થ્ય અંગે જે મુશ્કેલીઓ હતી તેમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. 

તુલા રાશિ

શનિ અને સૂર્યનું આ મિલન તુલા રાશિના જાતકો માટે શુભ સંકેત લાવે છે. આવકમાં વધારાના સંકેત છે. કરિયર અને વેપારમાં પ્રગતિ થશે. રોજગાર શોધી રહેલા લોકોને મોટા ખુશખબર મળી શકે છે. સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરતા લોકોને મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. નવી દુકાન, ફેક્ટરી કે નવું કામ શરૂ કરવા માટે સારો સમય છે. અધૂરી ઈચ્છાઓ પૂરી  થવાની પ્રબળ સંભાવના છે.

મીન રાશિ

સૂર્ય શનિનું આ મિલન મીન રાશિના જાતકો માટે પણ લાભકારી રહી શકે છે. આર્થિક પક્ષ મજબૂત થશે. અચાનક ધનલાભના યોગ છે. ભવિષ્યની નવી યોજનાઓ પર કામ શરૂ કરી શકો છો. સંપત્તિ કે જૂના રોકાણથી ફાયદો થશે. જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવવાની તક મળશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

