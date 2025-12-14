ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

500 વર્ષ બાદ બનશે હંસ અને માલવ્ય મહાપુરુષ રાજયોગ, આ રાશિના જાતકોને થશે અણધાર્યો ધનલાભ

Hans and Malavya Rajyog : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, હંસ અને માલવ્ય રાજયોગ બનવાના છે, જે 3 રાશિના લોકોને નાણાકીય લાભ આપી શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

Updated:Dec 14, 2025, 02:30 PM IST

Hans and Malavya Rajyog : ગુરુ તેની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશતાં હંસ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. તો શુક્ર તેની ઉચ્ચ રાશિ મીનમાં પ્રવેશતાં મહાપુરુષ માલવ્ય રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. તેથી આ રાજયોગોનું નિર્માણ કેટલીક રાશિઓ માટે સારા સમયની શરૂઆત કરી શકે છે.

મિથુન રાશિ

હંસ અને માલવ્ય રાજયોગની રચના તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમે તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિનો અનુભવ કરશો. નોકરી શોધી રહેલા લોકોને નોકરી મળી શકે છે. તમારા લક્ષ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આ અનુકૂળ સમય છે. નવા રોકાણો નફાકારક રહેશે.

કુંભ રાશિ

માલવ્ય અને હંસ રાજયોગોનું નિર્માણ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમે તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિનો અનુભવ કરી શકો છો. વધુમાં સમયાંતરે અણધાર્યા નાણાકીય લાભની તકો પણ મળશે. પરિવારમાં ખુશી વધશે અને સામાજિક વર્તુળમાં તમારો પ્રભાવ વધશે. 

કન્યા રાશિ

માલવ્ય અને હંસ રાજયોગનું નિર્માણ સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે. તમને રોકાણોમાંથી નફો મેળવવાની તક મળશે. તમને તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં નવી જવાબદારીઓ મળશે, જે ફાયદાકારક સાબિત થશે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.     

