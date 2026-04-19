શુક્રના ગોચરથી ઉચ્ચ રાશિમાં બન્યો માલવ્ય રાજયોગ, આ રાશિને અણધાર્યા લાભની શક્યતા !

Malviya Rajyoga: વૃષભ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ શુક્ર છે. શુક્રનો વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ થતાં જ માલવ્ય રાજયોગ રચાયો. વૃષભ રાશિમાં શુક્રનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે સારા સમયની શરૂઆતનું ચિહ્ન બની શકે છે.
 

Updated:Apr 19, 2026, 07:05 PM IST

1/6
image

Malviya Rajyoga: શુક્રને વૈભવનો કારક માનવામાં આવે છે. તેની શુભ સ્થિતિ જીવનમાં સુખ, સંપત્તિ અને પ્રેમમાં વધારો કરે છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, શુક્ર આજે, રવિવાર, 19 એપ્રિલ, બપોરે 3.51 વાગ્યે વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો. વૃષભ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ શુક્ર પોતે જ છે. આમ, શુક્રના વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશથી માલવ્ય રાજયોગ સર્જાયો છે. 19 એપ્રિલથી 14 મેના રોજ સવારે 10.56 વાગ્યા સુધી શુક્ર પોતાની રાશિમાં રહેશે. વૃષભ રાશિમાં શુક્રનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે સારા સમયની શરૂઆતનું ચિહ્ન બની શકે છે.   

2/6
image

જ્યારે પણ શુક્ર પોતાની રાશિમાં અથવા પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે માલવ્ય રાજયોગ રચાય છે. શુક્ર મધ્ય ભાવમાં અથવા 1,4,7 કે 10માં ભાવમાં હોય ત્યારે માલવ્ય રાજયોગ રચાય છે.  

3/6
image

મકર રાશિ: વૃષભ રાશિમાં શુક્રનું ગોચર મકર રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. પરિવારમાં સુખ અને સમૃદ્ધિનું વાતાવરણ રહેશે. તમને દરેક પ્રયાસમાં સફળતા મળશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે. તમારા કારકિર્દીમાં તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે. મિલકત ખરીદવાની પણ શક્યતા છે.  

4/6
image

કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના જાતકો માટે, વૃષભ રાશિમાં શુક્રનું ગોચર ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમને તમારા કરિયરમાં ઘણા નવા કાર્યો મળી શકે છે, જે ફાયદાકારક સાબિત થશે. કેટલાક નવા પદ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તમને પ્રશંસા મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે. લગ્નજીવન પણ સુમેળભર્યું રહેશે.  

5/6
image

કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના જાતકોને વૃષભ રાશિમાં શુક્રના ગોચરથી શુભ પરિણામો મળી શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં રોમાંસ પ્રબળ રહેશે. વર્ષોથી અટકેલા કામમાં ગતિ આવશે. બેંકિંગ, લેખન અને માર્કેટિંગ ક્ષેત્રના લોકોને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે.  

6/6
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Trending Photos