Mangal Aditya Rajyog 2026: 24 કલાક બાદ આ જાતકોના સિતારા ચમકશે, પદ-પૈસા અને મળશે પ્રતિષ્ઠા
Mangal Aditya Rajyog 2026: 2 એપ્રિલ 2026ના મંગળ મીન રાશિમાં ગોચર કરતા મંગળાદિત્ય રાજયોગ સક્રિય થઈ જશે. સૂર્ય અને મંગળની યુતિથી બનેલો આ યોગ ચાર રાશિના જાતકોને ધન, સફળતા અને કરિયરમાં મોટી સિદ્ધિ અપાવી શકે છે.
મંગળ-આદિત્ય યોગ ચમકાવશે ભાગ્ય
ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું મીનમાં ગોચર થવાનું છે. પંચાંગ અનુસાર 2 એપ્રિલ 2026ના બપોરે 3.37 કલાકે મંગળ ગોચર કરી શનિની સાથે યુતિ કરી અશુભ વિસ્ફોટક યોગ બનાવી રહ્યાં છે, પરંતુ બીજીતરફ મંગળ સૂર્ય યુતિ કરી મંગળ આદિત્ય રાજયોગ બનાવી રહ્યાં છે.
મંગળાદિત્ય રાજયોગ આપશે ધન-સફળતા
સાહસ ઉર્જાના કારક મંગળ અને નેતૃત્વ, સફળતા અને આત્મવિશ્વાસના કારક સૂર્યની યુતિથી બનેલો મંગળ આદિત્ય રાજયોગ મેષ, તુલા સહિત ચાર રાશિના જાતકોને કરિયરમાં લાભ અપાવશે. ઘણા લોકોને નોકરી અને વેપારમાં નવી તક મળશે. આ યોગ 14 એપ્રિલ 2026 સુધી સક્રિય રહેશે. જાણો મંગળ આદિત્ય રાજયોગ ક્યા જાતકો માટે શુભ રહેશે.
મેષ રાશિ
મંગળ આદિત્ય રાજયોગ મેષ રાશિના જાતકોને લાભ અપાવી શકે છે. નોકરી-વેપારમાં તમારૂ કામ વધશે, પરંતુ તેનાથી લાભ થશે. આ યોગ તમારા માટે પ્રગતિના દ્વાર ખોલશે. નવા સ્ત્રોતથી પૈસા મળી શકે છે. ધ્યાન રાખો કે આવેશમાં આવી ખર્ચ ન કરો.
સિંહ રાશિ
મંગળાદિત્ય રાજયોગ સિંહ રાશિના જાતકોને લાભ અપાવશે. જે લોકો પ્રમોશનની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે, તેને સારા સમાચાર મળી શકે છે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા કામ સફળ થશે. રાજનીતિ, વહીવટમાં જોડાયેલા લોકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે. રોકાણ કરવા માટે સારો સમય છે.
તુલા રાશિ
મંગળ આદિત્ય રાજયોગ તમારા ભાગ્યમાં ચાર ચાંદ લગાવી શકે છે. તમને કરિયરમાં મોટી તક મળી શકે છે કે પ્રમોશનનો લાબ મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પુરા થશે. ધન વધશે.
ધન રાશિ
મંગળાદિત્ય રાજયોગ ધન રાશિના જાતકોને શુભ ફળ આપશે. કારોબારમાં લાભ થશે. નોકરી કરનારને સન્માન મળશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. વાહન કે સંપત્તિ ખરીદવાનો યોગ છે. વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળશે.
Trending Photos