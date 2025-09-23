ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગણતરીના કલાકોમાં બદલાશે આ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ! મંગળ અને ચંદ્ર બનાવશે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ

Mahalaxmi Rajyog 2025 :  વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, મંગળ અને ચંદ્રની યુતિ મહાલક્ષ્મી રાજયોગનું નિર્માણ કરી રહી છે. જેના કારણે આ ત્રણ રાશિના લોકો માટે સારા દિવસો શરૂ શકે છે.

Updated:Sep 23, 2025, 03:21 PM IST

1/5
image

Mahalaxmi Rajyog 2025 : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, ગ્રહો સમયાંતરે ગોચર કરે છે જેનાથી શુભ અને રાજયોગ બને છે. તમને જણાવી દઈએ કે 24 સપ્ટેમ્બરે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં મંગળ પહેલેથી જ હાજર છે. મંગળ અને ચંદ્રની યુતિ મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનાવી રહી છે, જે કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે અને સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિ લાવી શકે છે.

કુંભ રાશિ

2/5
image

મહાલક્ષ્મી રાજયોગ કુંભ રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આ રાજયોગ તમારા ગોચરના નવમા ભાવમાં બની રહ્યો છે. તેથી આ સમયગાળા દરમિયાન તમને ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં મળી શકે છે. તમે આ સમયગાળા દરમિયાન ધાર્મિક અથવા શુભ કાર્યક્રમોમાં પણ ભાગ લઈ શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાઓ અને સ્પર્ધાઓમાં સારા પરિણામો મેળવી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. 

કર્ક રાશિ

3/5
image

મહાલક્ષ્મી રાજયોગનું નિર્માણ કર્ક રાશિના જાતકો માટે સારા દિવસો લાવી શકે છે. આ રાજયોગ તમારી રાશિમાં મિલકત અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓના ભાવમાં બની રહ્યો છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમારી સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. મિલકત અને સ્થાવર મિલકત સાથે સંકળાયેલા લોકોને નોંધપાત્ર નફો જોવા મળી શકે છે. 

કન્યા રાશિ

4/5
image

મહાલક્ષ્મી રાજયોગ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ રાજયોગ તમારી રાશિના ધન અને વાણીના ભાવમાં બની રહ્યો છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને સમયાંતરે અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. વધુમાં તમારી વાણીનો પ્રભાવ વધશે, જે લોકોને પ્રભાવિત કરી શકે છે. તમે અટકેલા પૈસા પાછા મેળવી શકો છો, જેનાથી તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. 

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

Mahalakshmi Rajyogmoon mars conjunctionRashifalmoon transit in leo

Trending Photos