સાવધાન! 175 દિવસ મંગળ રહેશે અસ્ત, આ જાતકો પર તૂટી પડશે દુખનો પહાડ, નોકરી જવાનો ખતરો!
mangal ast rashifal: જ્યોતિષ અનુસાર જ્યારે કોઈ ગ્રહ પરિક્રમા કરતા સૂર્યની ખૂબ પાસે આવી જાય છે તો તે સૂર્યના તપનથી પ્રભાવિત થઈ જાય છે, એટલે કે નબળો પડી જાય છે, તેને ગ્રહ અસ્ત થવો કહેવામાં આવે છે. જાણો મંગળના અસ્ત થવાથી કયા જાતકોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
Mangal Ast Rashifal 2025: મંગળ આ સમયે વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યાં છે અને 7 ડિસેમ્બર 2025 સુધી તે આ રાશિમાં સ્થિત રહેશે. તો 4 નવેમ્બરથી મગંળ દેવની અસ્ત અવસ્થા શરૂ થઈ ગઈ છે અને 28 એપ્રિલ 2026 સુધી એટલે કે 175 દિવસ મંગળ અસ્ત રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર મંગળનું આટલા સમય સુધી અસ્ત રહેલું કેટલાક જાતકો માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ કઈ રાશિઓ છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું અસ્ત થવું ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. યાત્રાઓમાં સમસ્યા આવી શકે છે અને સંબંધમાં પણ ચિંતા રહી શકે છે. કાર્યસ્થળમાં સહકર્મીઓ સાથે તાલમેલ બેસાડવામાં મુશ્કેલી આવશે અને કેટલાક લોકોને તમારી પ્રગતિ ગમશે નહીં. તો આ લોકોથી સાવચેત રહેવું જોઈએ. બિઝનેસ અંગે નિર્ણય લેવામાં ધ્યાન રાખવું પડશે, બાકી નુકસાન થઈ શકે છે. નોકરીમાં જોખમ લેવાથી બચો.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે મંગળની અસ્થ અવસ્થા નકારાત્મક સાબિત થશે. દેવું વધી શકે છે. પૈસાનો વધુ ખર્ચ થશે. સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ શકે છે. કોઈ સાથે ઝઘડો થવાનો સંકેત મળી રહ્યો છે. તમે તમારા વિરોધી કરતા પાછળ રહી શકો છો. તેવામાં તમારે ધૈર્ય બનાવી રાખવું પડશે. નોકરી જવાનો ખતરો અનુભવી શકાય છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને મંગળ અસ્ત થવાથી આ સમયમાં ખૂબ તણાવનો અનુભવ થશે. ઘર-પરિવારમાં માહોલ તણાવભર્યો રહી શકે છે. સહકર્મીઓ સાથે તાલમેલ બનાવવામાં મુશ્કેલી થશે. આર્થિક સ્થિતિ નબળી પડી શકે છે. કોઈ ખાસ વ્યક્તિ દગો આપી શકે છે. આ સમયમાં કોઈ પર આંખ બંધ કરી વિશ્વાસ ન કરો.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોએ પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પડશે. આ દરમિયાન તણાવ વધી શકે છે. ખોટા ખર્ચમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. પીઠના દુખાવાથી પરેશાન રહેશો. સફળતા મળવામાં વિલંબ થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
