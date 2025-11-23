ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ડિસેમ્બરમાં બનશે 4 ગ્રહોનો અદ્ભૂત ચતુર્ગ્રહી યોગ, આ રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ; ચારેય તરફથી મળશે રૂપિયા!

Chaturgrahi Yog 2025: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ડિસેમ્બર 2025નો મહિનો ખૂબ જ ખાસ રહેવાનો છે. આ મહિને ગુરુની રાશિ ધનમાં 4 શક્તિશાળી ગ્રહોનું મિલન થવા જઈ રહ્યું છે, જેના કારણે બની રહેલ ચતુર્ગ્રહી યોગ બધા લોકોના જીવન પર મોટી અસર કરશે.

ડિસેમ્બરમાં એક પછી એક 4 ગ્રહો ગોચર કરીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે ધન રાશિમાં શક્તિશાળી ચતુર્ગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે. આ યોગ ખરમાસ દરમિયાન બની રહ્યો છે, એટલા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

ધન રાશિમાં ગ્રહોનો સંગમ

ડિસેમ્બર 2025ના પહેલા અઠવાડિયામાં એટલે કે 7 ડિસેમ્બરના રોજ મંગળ ગ્રહ ગોચર કરીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 16 ડિસેમ્બરે સૂર્ય ધન રાશિમાં ગોચર કરશે. ત્યારબાદ 20 ડિસેમ્બરે શુક્ર ગ્રહ ધન રાશિમાં ગોચર કરશે. મહિનાના અંતે 29 ડિસેમ્બરના રોજ બુધ ગ્રહ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ રીતે એક જ રાશિમાં ચાર ગ્રહોનો સંગમ 3 રાશિઓના જાતકો માટે ખૂબ જ લાભદાયી રહેશે.

2 રાજયોગ પણ બનશે

ધન રાશિમાં આ ગ્રહોના ગોચરથી 2 રાજયોગ પણ બનશે. સૂર્ય અને બુધના યુતિથી બુધાદિત્ય રાજયોગ બનશે. જ્યારે મંગળ અને સૂર્યના યુતિથી આદિત્ય મંગલ રાજયોગ બનશે. આ શુભ યોગ બધી રાશિઓને અસર કરશે.

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ ચતુર્ગ્રહી યોગ ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ જાતકોને કિસ્મતનો સાથ મળશે. બધા કાર્યો સફળ થશે. ઘરમાં માંગલિક કાર્યક્રમ થઈ શકે છે. ઘરમાં ખુશીઓ રહેશે. ધન, પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સારો સમય છે, સખત મહેનત કરતા રહો.

ધન રાશિ

ધન રાશિમાં ચાર ગ્રહોની યુતિ બનશે, જે આ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત સકારાત્મક સિદ્ધ થઈ શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમારી યોજનાઓ સફળ થશે. તમારું પદ અને પર્સનાલિટીનો પ્રભાવ વધશે. તમારા જીવનસાથીને પ્રમોશન મળી શકે છે. પગારમાં વધારો અથવા ધનલાભ થવાની સંભાવના છે.

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકોને પણ ચતુર્ગ્રહી યોગ ધન અને કરિયરમાં સફળતા અપાવશે. પ્રગતિ મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. સખત મહેનતનું ફળ મળશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરનારાઓને સફળતા મળી શકે છે. તેમને છપ્પરફાડ ધનલાભ થશે.  

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

