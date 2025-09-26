Mangal Budh Yuti 2025: દશેરાથી દિવાળી સુધીના દિવસો 5 રાશિ માટે અત્યંત શુભ, મંગળ-બુધનો લાભ યોગ
Mangal Budh Yuti 2025: દશેરાથી અદ્ભુત યોગ સર્જાવાનો છે જેની અસર 5 રાશિના લોકોના જીવન પર દિવાળી સુધી જોવા મળશે. દશેરાથી મંગળ અને બુધની યુતિથી લાભ યોગ બની રહ્યો છે. આ યોગ બુદ્ધિ, શક્તિ અને અપાર ધન સંપત્તિ આપી શકે છે. આ યોગથી 5 રાશિના લોકોને વિશેષ લાભ થશે.
દશેરાથી બુધ અને મંગળ એક રાશિમાં ગોચર કરશે
2 ઓક્ટોબરના દિવસે દશેરા છે અને આ દિવસે બુધ ગ્રહ ગોચર કરી તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તુલા રાશિમાં મંગળ ગ્રહ પહેલાથી જ ગોચર કરે છે તેથી દશેરાથી બુધ અને મંગળ એક રાશિમાં ગોચર કરશે. આ યોગ 27 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. જેના કારણે 5 રાશિના લોકો રાજા જેવો વૈભવ ભોગવશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિને મંગળ અને બુધની યુતિ લાભ કરાવશે. પરાક્રમ વધશે, ધન-સંપત્તિ મળવાના યોગ બનશે. માનસિક રીતે મજબૂતી વધશે. ઘર-પરિવારમાં સુખ-શાંતિ રહેશે. કરિયરમાં સફળતા મળશે.
કર્ક રાશિ
ગ્રહોના રાજકુમાર બુધના ગોચરથી કર્ક રાશિના લોકોના જીવનમાં ખુશીઓ આવશે. જૂની સમસ્યાઓ દુર થશે. પરાક્રમ અને સાહસ વધશે. વેપાર સારો ચાલશે. ધન લાભ થશે. સંપત્તિથી ફાયદો થશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના લોકોને મંગલ અને બુધની યુતિથી લાભ થશે. આ યોગ તુલા રાશિમાં જ સર્જાવાનો છે. આ સમય મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવા માટે યોગ્ય છે. પર્સનાલિટીમાં આકર્ષણ વધશે. લવ લાઈફ સારી રહેશે. ધન લાભ થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિ માટે પણ દશેરાથી દિવાળી સુધીનો સમય લાભકારી છે. આ સમય દરમિયાન અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. જોખમ લેવાનું ટાળવું. પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકોને મંગળ અને બુધની યુતિથી લાભ થશે. વેપારમાં નફો વધશે. મોટા ઓર્ડર મળી શકે છે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં સફળતા મળી શકે છે. નોકરીમાં ઊંચું પદ મળી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં ખુશીઓ વધશે.
