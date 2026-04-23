Mangal-Budh Yuti: 24 એપ્રિલથી શરૂ થશે આ 4 રાશિઓને સુવર્ણ યુગ, મંગળ-બુધની યુતિ કરાવશે જબરદસ્ત કમાણી
Mangal-Budh Yuti In Revati Naksatra 2026: 24 એપ્રિલે રેવતી નક્ષત્રમાં મોટી હલચલ થઈ રહી છે. હકીકતમાં આ દિવસે ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ અને બુદ્ધિના દાતા બુધની યુતિ થઈ રહી છે. જેનાથી ચાર રાશિના જાતકો પર ધનવર્ષાનો યોગ બની રહ્યો છે.
Mangal-Budh Yuti In Revati Naksatra 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર જ્યારે પણ બે ગ્રહોની યુતિ થાય છે તો તેની અસર દરેક રાશિના જાતકો પર જરૂર જોવા મળે છે. 22 એપ્રિલે બુધે રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે અને હવે 24 એપ્રિલે મંગળ પણ આ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. તેવામાં આ બંને ગ્રહોની યુતિથી ચમત્કારી યોગ બનશે. જેનો લાભ સૌથી વધુ 4 રાશિના જાતકોને પ્રાપ્ત થશે. આવો જાણીએ આ કઈ રાશિઓ છે.
મેષ (Aries):
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ અત્યંત શુભ રહેશે. તમારા સાહસમાં વધારો થશે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થશે. મોટી કમાણીનો શુભ યોગ બની રહ્યો છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી મજબૂત થશે. જે કામમાં હાથ નાખશો તેમાં સફળતા મળશે. નવી નોકરીનો યોગ બની રહ્યો છે.
મિથુન (Gemini):
તમાર રાશિ માટે આ યુતિ અતિ શુભ રહેશે. અચાનક ધન પ્રાપ્તિના યોગ બનશે. અટવાયેલા કામ પૂરા થશે. તમને આ દરમિયાન દરેક કામમાં સફળતા મળશે અને ધનલાભ થશે. વિદેશમાં નોકરી પ્રાપ્ત કરવાનું સપનું પુરૂ થઈ શકે છે. કમાણીમાં મોટો વધારો થશે.
કન્યા (Virgo):
કરિયરમાં પ્રમોશન અને પગાર વધવાનો શુભ યોગ બની રહ્યો છે. 24 એપ્રિલથી તમારો સ્વર્મિણ કાળ શરૂ થઈ જશે. જો તમે બિઝનેસમાં છો તો કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. ઘર કે વાહનની ખરીદીનો શુભ યોગ બની રહ્યો છે.
ધન (Sagittarius):
ધન રાશિના જાતકો માટે પણ બુધ અને મંગળની નક્ષત્ર યુતિ શુભ જોવા મળી રહી છે. રોકાણથી મોટો લાભ થશે અને અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા વિવાદનો ઉકેલ આવશે. ઘરમાં કોઈ શુભ કામ સંપન્ન થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી મજબૂત થઈ જશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
