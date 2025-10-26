બની રહ્યો છે બુધ-મંગળ યોગ, આ રાશિઓને થશે અચાનક ધનલાભ; મળશે રાજયોગ જેવું સુખ!
Mangal Budh Yuti: ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ 27 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ પોતાની રાશિ વૃશ્ચિકમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળનું આ ગોચર અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે બુધ પહેલાથી જ વૃશ્ચિક રાશિમાં વિરાજમાન છે, જેના કારણે મંગળ અને બુધની યુતિ બની રહી છે. મંગળ અને બુધની આ યુતિથી ખાસ કરીને 4 રાશિને લાભ થશે.
ક્યારે થશે મંગળ-બુધની યુતિ?
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળને હિંમત, બહાદુરી, ઉર્જા, ભૂમિ અને સેનાનો કારક માનવામાં આવે છે. મંગળ મેષ અને વૃશ્ચિક રાશિનો સ્વામી છે. મંગળ દેવ 27 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 2:43 વાગ્યે તુલા રાશિથી નિકળીને વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર પાર્ટનરશિપ અને બિઝનેસમાં નવી તકો લઈને આવશે. તમારા માટે નવી પાર્ટનરશિપના માર્ગ ખુલશે. બિઝનેસમાં પ્રગતિ માટે ઘણી સારી તકો ઊભી થશે. આ સમયગાળો તમારા માટે એકંદરે અનુકૂળ રહેશે અને તમારા કરિયરમાં સકારાત્મક પરિણામો લાવશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
મંગળનું ગોચર તમારા પ્રથમ ભાવ (લગ્ન)માં થઈ રહ્યું છે, જે તમારી વ્યક્તિગત ઉર્જા અને વ્યક્તિત્વ પર સીધી અસર કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમે જબરદસ્ત ઉર્જા અને ઓળખ મળશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ અને દૃઢ સંકલ્પમાં વૃદ્ધિ થશે. તમારી ઇચ્છાશક્તિ તેની ટોચ પર હશે, જેનાથી તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય, બિઝનેસ અને વ્યક્તિગત લક્ષ્યોને લગતા મહત્વપૂર્ણ અને બોલ્ડ નિર્ણયો લઈ શકશો.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે મંગળ તમારા લાભ અને આવકના 11મા ભાવમાં શક્તિશાળી સ્થાને રહેશે, જે આર્થિક મોરચે શાનદાર તકો પ્રદાન કરશે. તમારા માટે આર્થિક રીતે સારી તકો ઉભરી આવશે એને સફળતાનો માર્ગ ખોલશે. તમને કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ અથવા કાર્ય માટે મહત્વપૂર્ણ પ્રસ્તાવ મળી શકે છે, પરંતુ કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા બધા પાસાઓનું કાળજીપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરો.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે મંગળ તમારા ભાગ્ય અને ધર્મના નવમા ભાવમાં રહેશે, જે તમારા જ્ઞાન અને પ્રતિભાને નિખારવાનો સમય બનાવશે. તમારી વાંચન અને શીખવાની ક્ષમતા વધશે. તમને તમારી પ્રતિભા દર્શાવવા માટે એક મોટું પ્લેટફોર્મ અથવા તક મળશે. તમારે તમારા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર પડશે. આ સમય દરમિયાન કેટલાક પડકારો ઉભા થઈ શકે છે, જેનો સામનો શાણપણ અને ધીરજથી કરવાની જરૂર પડશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos