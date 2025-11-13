ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

18 વર્ષ બાદ મંગળ બનાવશે પાવરફુલ રાજયોગ, આ રાશિના જાતકોને નોકરી-વ્યવસાયમાં થશે ફાયદો

Mahalaxmi Rajyog 2025 : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, ટૂંક સમયમાં મંગળ અને ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં યુતિ કરીને મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનાવશે, જેના કારણે આ ત્રણ રાશિના લોકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.

Mahalaxmi Rajyog 2025 : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, મંગળ હાલમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં છે, જ્યાં સૂર્ય પણ બુધ સાથે સ્થિત છે. 20 નવેમ્બરના રોજ, ચંદ્ર સવારે 4:13 વાગ્યે વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જે મંગળ સાથે યુતિ કરીને મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનાવશે. જેના કારણે આ 3 રાશિના લોકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે મંગળ અને ચંદ્રનો મહાલક્ષ્મી રાજયોગ ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે, સાથે સાથે સંપત્તિમાં વધારો પણ થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસ અને હિંમત ઝડપથી વધી શકે છે. જીવનમાં ખુશીઓ આવી શકે છે. દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદથી આવકના અનેક સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. આ તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવી શકે છે.

તુલા રાશિ

આ રાશિના લોકો માટે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ ખૂબ ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં શુક્ર ગ્રહ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેનાથી માલવ્ય રાજયોગ થાય છે. મંગળ, ચંદ્ર અને સૂર્ય પણ ધન ભાવમાં રહેશે. પરિણામે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો અણધાર્યા નાણાકીય લાભ સાથે દરેક ક્ષેત્રમાં અપાર સફળતાનો અનુભવ કરી શકે છે. તેઓ વ્યવસાય દ્વારા પણ ઘણા પૈસા કમાઈ શકે છે. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. પગારમાં વધારો થવાની શક્યતા પણ છે.

મીન રાશિ

આ રાશિના નવમા ભાવમાં મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બની રહ્યો છે. શનિ લગ્ન ભાવમાં છે. રાહુ બારમા ભાવમાં છે અને કર્ક રાશિમાં ઉચ્ચ દેવગુરુ પાંચમા ભાવમાં છે. શુક્ર પણ આઠમા ભાવમાં છે. તેથી આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારો કામકાજમાં પણ સારો સમય રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

