ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો144 કલાક બાદ આ રાશિવાળાનું ભાગ્ય પલટી મારશે, મા લક્ષ્મીની કૃપાથી તિજોરીઓ છલકાશે, ધન-વૈભવમાં થશે વધારો!

144 કલાક બાદ આ રાશિવાળાનું ભાગ્ય પલટી મારશે, મા લક્ષ્મીની કૃપાથી તિજોરીઓ છલકાશે, ધન-વૈભવમાં થશે વધારો!


Mahalakshmi Rajyog: ગ્રહોના ગોચર અને ચાલ બદલવાથી શુભ અશુભ યોગો બનતા હોય છે. 16 એપ્રિલના રોજ અત્યંત શુભ યોગ બનશે જે 3 રાશિના જાતકોને જીવનમાં પ્રગતિ લાવી શકે છે. જાણો કઈ રાશિઓને શું લાભ થઈ શકે છે. 

Updated:Apr 10, 2026, 09:20 AM IST

1/4
image

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ 16 એપ્રિલના રોજ ચંદ્રમા મીન રાશિમાં ગોચર કરશે જ્યાં પહેલેથી મંગળ હશે. આ બંને ગ્રહોની યુતિથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનશે. જે ધન અને ઉન્નતિ માટે ખુબ શુભ  ગણાય છે. મંગળની ગણતરી જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ઉર્જા, સાહસ, જમીનના કારક ગ્રહ તરીકે ગણવામાં આવે છે. જ્યારે ચંદ્રમા મન, સુખ, અને ધન સાથે જોડાયેલા છે. આવામાં બંનેના ભેગા થવાથી સકારાત્મક ફેરફાર આવી શકે છે. કેટલીક રાશિઓને ખુબ ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે. 

મિથુન રાશિ

2/4
image

મિથુન રાશિવાળા માટે આ યોગ કરિયરની રીતે ખુબ સારો સાબિત થઈ શકે છે. કામમાં આગળ વધવાની તક મળશે. નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. નોકરી કરનારાઓને પ્રમોશન કે નવી જોબઓફર મળી શકે. જે લોકો નોકરીની શોધમાં છે તેમને સારા સમાચાર મળી શકે. વેપારીઓને નવી બિઝનેસ ડીલ મળ શકે. ધૈર્યથી કામ કરવું. 

ધનુ રાશિ

3/4
image

ધનુ રાશિના જાતકો માટે આ સમય સુખ સુવિધાઓ લાવનારો રહી શકે છે. ઘર પરિવારમાં ખુશીઓ રહેશે અને સંપત્તિ કે વાહન સંલગ્ન લાભ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી રહી શકે. જો કે ખર્ચા પર કાબૂ રાખવો. વાદ વિવાદથી બચવું.   

મીન રાશિ

4/4
image

મીન રાશિવાળા માટે પણ આ યોગ ફાયદાકારક રહી શકે. કારણ કે તે તેમારી રાશિમાં બની રહ્યો છે. અટકેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. કરયિરમાં આગળ વધવાની તક મળશે. આવક વધવાના સંકેત છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે પરંતુ ભાવનાઓમાં તણાઈને ખોટા નિર્ણય લેતા બચવું. પૈસા સંબંધિત નિર્ણયો સમજી વિચારીને લેવા. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Trending Photos