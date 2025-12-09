ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

100 વર્ષ બાદ બનવા જઈ રહ્યો છે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ, આ રાશિના જાતકોને 2026માં થશે અચાનક ધનલાભ

Mahalaxmi Rajyog : નવા વર્ષમાં મંગળ અને ચંદ્રની મકર રાશિમાં યુતિને કારણે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બની રહ્યો છે, જેના કારણે આ ત્રણ રાશિના લોકોને દેવી લક્ષ્મીનો વિશેષ આશીર્વાદ મળી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Dec 09, 2025, 01:55 PM IST

Mahalaxmi Rajyog : નવા વર્ષની શરૂઆતમાં મંગળ ધન રાશિમાં રહેશે અને 16 જાન્યુઆરીએ પોતાની રાશિ બદલીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મકર રાશિમાં મંગળનું આગમન સૂર્ય સાથે થશે. વધુમાં 18 જાન્યુઆરીએ ચંદ્ર પણ એ જ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળ અને ચંદ્રની આ યુતિ મહાલક્ષ્મી રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આ રાજયોગનું નિર્માણ ચોક્કસ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોને ખાસ લાભ આપી શકે છે. 

મકર રાશિ

આ રાશિ માટે મહાલક્ષ્મી રાજયોગનું નિર્માણ ખૂબ જ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. આ રાજયોગ આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં રચાઈ રહ્યો છે. પરિણામે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો ખાસ લાભની અપેક્ષા રાખી શકે છે. તેઓ સુખ અને સમૃદ્ધિનો પણ અનુભવ કરી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પણ નોંધપાત્ર ફાયદો થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

મેષ રાશિ

મહાલક્ષ્મી રાજયોગ આ રાશિના લોકો માટે ખુશી લાવી શકે છે. મંગળ તેની ઉચ્ચ રાશિમાં હોવાથી શાસક રાશિ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે. આ રાશિમાં કર્મ ભાવમાં મહાલક્ષ્મી રાજયોગ રચાઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને દેવી લક્ષ્મી તરફથી ખાસ આશીર્વાદ મળી શકે છે. તમને નવી નોકરી મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને પણ નોંધપાત્ર ફાયદો થઈ શકે છે.

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ ખૂબ જ ફાયદાકારક બની શકે છે. આ રાશિના ચોથા ભાવમાં મહાસંયોગ થઈ રહ્યો છે. પરિણામે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને અચાનક નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ ઝડપથી વધી શકે છે. વાહન કે મિલકત ખરીદવાના સપના પૂરા થઈ શકે છે. સામાજિક સન્માન વધી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

