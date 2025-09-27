24 કલાકમાં ભૂમિપુત્ર દિગ્બલી થતા જ પાવરફૂલ રાજયોગ બનાવશે, આ રાશિવાળા ખુબ કમાશે પૈસો, સુખ-સંપત્તિમાં બંપર વધારો!
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ મંગળ જલદી કુળદીપક રાજયોગનું નિર્માણ કરશે જેનાથી આ 3 રાશિના જાતકોને અનેક ક્ષેત્રોમાં સફળતા મળી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ દરેક ગ્રહ એક નિશ્ચિત સમયગાળા બાદ રાશિ પરિવર્તન કરે છે અને દરેકની સ્થિતિમાં ફેરફારની અસર 12 રાશિઓની સાથે સાથે દેશ દુનિયા ઉપર પણ જોવા મળતી હોય છે. ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ હાલ તુલા રાશિમાં બિરાજમાન છે. તેમનો અંશ બળ હાલ નબળો છે પરંતુ 28 સપ્ટેમ્બરે ના રોજ મંગળનો અંશ બળ 9 ડિગ્રી થઈ જશે. આવામાં મંગળ બાહુબલી થવાની સાથે સાથે ઉચ્ચ રાશિ મકરમાં કુળદીપક રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આવામાં કેટલાક રાશિવાળાને વિશેષ લાભ મળી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ કુળદીપક રાજયોગ મંગળ ગ્રહની સ્થિતિના કારણે બને છે. જ્યારે મંગળ દશમ ભાવમાં ઉચ્ચનો કે પોતાની રાશિમાં હોય તો આ રાજયોગ બને છે. હાલના સમયમાં મંગળ તુલા રાશિમાં બિરાજમાન છે અને મકર રાશિમાં દશમ ભાવમાં છે. જે તેની ઉચ્ચ રાશિ ગણાય છે. આવામાં મંગળના દિગ્બલી થતા જ તેનો પ્રભાવ ઘણો વધી જાય છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ રાજયોગના બનવાથી દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતાની સાથે પરિવાર સાથે પણ સારો વીતે છે.
મકર રાશિ
દશમ ભાવનો મંગળ દિગ્બલી થઈને કુલદીપક રાજયોગ બનાવશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં લાંબા સમયથી આવતી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. આ ઉપરાંત નવી નોકરીમાં આવતી અડચણો પણ દૂર થશે અને સારી તકો મળશે. પદોન્નતિની સાથે સાથે પગાર વધારો પણ થઈ શકે છે. સમાજમાં માન સન્માનમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિની વાત કરીએ તો ઘણી મજબૂત થઈ શકે છે. આ સાથે જ ભવિષ્ય માટે બચત કરવામાં સફળ થઈ શકો છો.
મેષ રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે મંગળનો કુલદીપક રાજયોગ બનવો લાભકારી નીવડી શકે છે. આ રાશિના સ્વામી થવાની સાથે મંગળ સાતમા ભાવમાં બિરાજમાન છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોના કામોમાં આવતી અડચણો દૂર થઈ શકે છે. નોકરીયાતોના જીવનમાં ચાલતી પરેશાની દૂર થઈ શકે છે. થોડું દબાણ મહેસૂસ કરી શકો છો. આવામાં તમને સારી તકો પણ મળી શકે છે. વેપારમાં તમારા દ્વારા બનાવવામાં આવેલી રણનીતિ કારગર સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. પરંતુ ખર્ચ પણ ઘણો વધી શકે છે. જીવનસાથી સાથે સારો સમય પસાર થશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે કુલદીપક રાજયોગ ખુબ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના ચોથા ભાવમાં મંગળ બિરાજમાન છે. નોકરીના ક્ષેત્રમાં તમને સારો એવો પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. તમે સારું પ્રદર્શન કરી શકો છો. આવામાં તમારા કામથી ઉચ્ચ અધિકારી પ્રસન્ન થઈ શકે છે. તમે તમારી એક અલગ ઓળખ બનાવવામાં સફળ થઈ શકો છો. વેપારના ક્ષેત્રમાં પણ તમારા દ્વારા થઈ રહેલી મહેનત લાભકારી રહી શકે છે. તમે તમારા પ્રતિસ્પર્ધિઓને આકરી ટક્કર આપશો. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. ભવિષ્ય માટે બચત કરવામાં સફળ રહેશો. ઉર્જા વધશે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
