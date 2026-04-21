ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોMangal Gochar: મંગળનું મહા-પરિવર્તન! 4 રાશિઓનો રાજયોગ, ધન-સંપત્તિનો થશે વરસાદ

Mangal Gochar: મંગળનું મહા-પરિવર્તન! 4 રાશિઓનો રાજયોગ, ધન-સંપત્તિનો થશે વરસાદ

Mangal Gochar: મે 2026ની શરૂઆતમાં મંગળ પોતાની સ્વરાશિ મેષમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી શક્તિશાળી રાજયોગ બનશે. મંગળના ગોચરથી ચાર રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થવાનો છે.
 

Updated:Apr 21, 2026, 11:19 AM IST

મંગળ ગોચર

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ જલ્દી પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરશે. મે 2026મા મંગળનું ગોચર થવાનું છે, જે ઘણા જાતકોના જીવનમાં મોટા પરિવર્તન લાવશે. ગ્રહોની સ્થિતિ અતિ શુભ માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે મંગળનું રાશિ પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે રાજયોગ જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ કરશે.

જો તમે પણ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓમાં સામેલ છે તો માની લો તમારા સારા દિવસો શરૂ થવાના છે. કરિયરમાં પ્રગતિથી લઈને અચાનક ધનલાભ સુધી, મંગળની કૃપા તમને દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા અપાવી શકે છે. આવો જાણીએ તે ચાર રાશિઓ કઈ છે જેને લોટરી લાગશે.

મેષ રાશિઃ આત્મવિશ્વાસ અને પદ-પ્રતિષ્ઠામાં વધારો

મંગળનું આ ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે વરદાન સાબિત થશે. તમારા અધુરા કામ પુરા થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી ધાક જોવા મળશે. જો તમે નવી નોકરી શોધી રહ્યાં છો તો આ સમય સૌથી અનુકૂળ છે. રોકાણથી મોટો ફાયદો થઈ શકે છે.

સિંહ રાશિઃ આર્થિક મજબૂતી અને નવો વેપાર

સિંહ રાશિના જાતકો માટે આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. જે લોકો વેપાર કરી રહ્યાં છે તેને કોઈ મોટી ડીલ મળી શકે છે. સમાજમાં તમારૂ માન-સન્માન વધશે. પૈતૃક સંપત્તિથી પણ લાભનો યોગ બની રહ્યો છે.  

વૃશ્ચિક રાશિઃ જૂની સમસ્યાઓથી મળશે છુટકારો

તમારા માટે આ ગોચર રાહતભર્યું રહેશે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં સફળતા મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થશે. દેવામાંથી મુક્તિ મળવાની સંભાવના છે, જેનાથી તમે માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરશો.

ધન રાશિઃ વિદેશ યાત્રા અને ભાગ્યનો સાથ

ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભાગ્યોદયનો રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા મળશે. જો તમે વિદેશ જવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો મંગળની કૃપાથી તમારી આ ઈચ્છા પુરી થઈ શકે છે. ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળવાથી તમારા બેંક બેલેન્સમાં વધારો થશે.  

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

mangal gochar 2026Mars Transit May 2026

