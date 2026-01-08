Mangal Gochar 2026: કુંભ રાશિમાં 18 વર્ષ બાદ આગ અને હવાનો સંયોગ, બનશે ભયાનક અંગારક યોગ, 5 રાશિઓના જીવનમાં આવશે સંકટ
Mars Transit In Aquarius 2026 : મંગળ ગોચર કુંભ રાશિમાં 23 ફેબ્રુઆરી, સોમવારે થઈ રહ્યું છે. મંગળ અગ્નિ છે અને કુંભ રાશિ વાયુ તત્વથી સંબંધિત હોય છે. જ્યારે કુંભ પણ વાયુ તત્વની રાશિ છે. તેવામાં આ બંને ગ્રહોના એક સાથે આવવાથી ભયાનક અંગારક યોગ બનશે. જ્યોતિષમાં તેને એક પ્રતિકૂળ યોગ માનવામાં આવ્યો છે. જ્યારે રાહુ અને મંગળ કોઈ પણ ભાવમાં એક સાથે યુતિ કરે તો અંગારક યોગનો સંયોગ બને છે. આ બંનેનું એક સાથે મળવું એવું છે જેમ વાયુ દ્વારા આગ વધુ ભડકાવવી. તેવામાં લોકો આવેશમાં આવી નિર્ણય લે છે, જેનાથી ભારે સંકટોનો સામનો કરવો પડે છે. આર્થિક નુકસાન ઉઠાવવું પડે છે અને દુર્ઘટનાની આશંકા રહે છે. તો આ યોગથી વિશ્વભરમાં પણ એવા સંયોગ બનવા લાગે છે, જેનાથી જન-ધનની હાનિનો ભય રહે છે. 18 વર્ષ બાદ આગ અને હવા એક સાથે કુંભ રાશિમાં આવવાથી અંગારક યોગનો ભયાનક સંયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. તેવામાં વૃષભ, સિંહ સહિત 5 રાશિઓ માટે ભારે સમય શરૂથઈ શકે છે. તેને નોકરી, વ્યાવસાય અને પારિવારિક સંકટોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તો આવો આપણે વિસ્તારથી જાણીએ કે કુંભ રાશિમાં મંગળના ગોચરથી કયા જાતકોએ સાવધાન રહેવું પડશે અને કયા ઉપાયો અજમાવવાથી ફાયદો થશે.
કુંભ રાશિમાં મંગળ ગોચરનો વૃષભ રાશિ પર પ્રભાવઃ નોકરીમાં આવશે સમસ્યાઓ
મંગળ ગોચર વૃષભ રાશિના દશમ ભાવમાં થવાનું છે. મંગળ આ રાશિને ચોથી દ્રષ્ટિથી જોશે. આ દરમિયાન વૃષભ રાશિના જાતકોએ નોકરીમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વિરોધીઓથી સતર્ક રહો અને કોઈપણ નિર્ણય સમજી-વિચારીને લો. આવેશમાં આવી નિર્ણય લેવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. આર્થિક નુકસાન થવાની સંભાવના છે. તમારી સુખ-સુવિધામાં ઘટાડો થઈ શકે છે, જેનાથી માનસિક તણાવ વધુ રહેશે. મંગળ ગોચર દરમિયાન તમારે વાહન સાવચેતીથી ચલાવવું જોઈએ, કારણ કે દુર્ઘટનાની આશંકા બનેલી છે. તેવામાં તમારે સાવચેત રહેવું જોઈએ.
ઉપાયઃ કોઈ ગરીબ કે જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને લાલ રંગના વસ્ત્રોનું દાન કરો.
કુંભ રાશિમાં મંગળ ગોચરનો સિંહ રાશિ પર પ્રભાવઃ અચાનક મોટા ફેરફાર આવશે
મંગળ સિંહ રાશિના સપ્તમ ભાવમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળ ગોચરના સમયગાળા દરમિયાન સિંહ રાશિના જાતકોએ આવેશમાં આવ્યા વગર અને સમજ્યા વગર નિર્ણય લેવાથી બચવું પડશે. બાકી મોટી હાનિનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વેપારના ક્ષેત્રમાં પણ સતર્ક રહેવાની સલાહ છે. ભાગીદારીમાં કામ કરો છો તો સંયમથી કામ લેવું પડશે. કાર્યક્ષેત્રમાં અચાનક કોઈ ફેરફારનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જેનાથી તણાવ વધશે. સંબંધમાં મુશ્કેલ સમય આવવાની આશંકા છે. તેવામાં ધૈર્ય બનાવી રાખવું જરૂરી રહેશે, બાકી સંબંધોમાં ખટાસ આવી શકે છે. કોઈ પ્રકારનું જોખમ લેવાથી બચો.
ઉપાયઃ નિયમિત હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા શુભ રહેશે.
કુંભ રાશિમાં મંગળ ગોચરનો કન્યા રાશિ પર પ્રભાવઃ મોટા પડકાર સામે આવશે
મંગળનું ગોચર કન્યા રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં થશે અને મંગળ અષ્ટમ દ્રષ્ટિથી જોશે. આ દરમિયાન તમારે ઉધાર લેવા કે દેવાથી બચવું પડશે, બાકી સમસ્યા થઈ શકે છે. આ સમયે તમારા શત્રુ વધુ સક્રિય રહી શકે છે. તેવામાં તમને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. મહેનત કરવા છતાં ધાર્યું ફળ ન મળવાથી તણાવ વધશે. માન-સન્માન ઘટી શકે છે. તેવામાં કોઈ નિર્ણય સમજી-વિચારી લેવો. તમારે મંગળ ગોચર દરમિયાન પડકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ઉપાયઃ બજરંગબાણના પાઠ કરવાથી લાભ થશે.
કુંભ રાશિમાં મંગળ ગોચરનો કુંભ રાશિ પર પ્રભાવઃ આર્થિક નુકસાનની આશંકા
મંગળ ગોચર કુંભ રાશિના લગ્ન એટલે કે પ્રથમ ભાવમાં થવાનું છે. આ દરમિયાન તમારે આવેશમાં નિર્ણય લેવાથી બચવું પડશે. તમારે વાહન ચલાવવા સમયે સાવધાની રાખવી પડશે, બાકી દુર્ઘટના સર્જાય શકે છે. માનસિક તણાવ રહી શકે છે અને આર્થિક મામલામાં પડકાર આવી શકે છે. તેના કારણે નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. પારિવારિક મામલામાં સતર્ક રહેવું પડશે. ધૈર્ય અને સંયમ બનાવી રાખો. ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવો કે ક્રોધથી સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિમાં મંગળ ગોચરનો મીન રાશિ પર પ્રભાવઃ જોખમોથી દૂર રહો
મંગળનું ગોચર મીન રાશિના બારમાં ભાવમાં થશે. તેવામાં તમને આ દરમિયાન આર્થિક મામલામાં સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જોખમી રોકાણથી બચો. અચાનક બિનજરૂરી યાત્રા કરવી પડી શકે છે, જેનાથી ખર્ચ વધશે. ગુપ્ત શત્રુ આ સમયે વધુ સક્રિય રહી શકે છે. તમારે વાહન ચલાવવા સમયે સાવચેતી રાખવી પડશે. તણાવ રહી શકે છે, જેની અસર તમારી ઊંઘ પર પડશે. સુખ-સુવિધામાં કમી આવવાની આશંકા છે અને નોકરી કરનારે સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ઉપાયઃ ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः મંત્રનો 108 વખત જાપ કરો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
