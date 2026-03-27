Mangal Gochar 2026: બુધના નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર, આ 4 રાશિઓના સપના થશે સાકાર, ધન-સંપત્તિ વધશે
Mangal Gochar 2026 Effect On Rashi: મંગળનું બુધના રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાથી ચાર રાશિના જાતકોને મોટા લાભ થઈ શકે છે. જાતકોના જીવનમાં ઘણા મોટા અને સકારાત્મક ફેરફાર થઈ શકે છે.
24 એપ્રિલ 2026ના શુક્રવારે સવારે 2.30 કલાકે મંગળ બુધના રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. શૌર્ય અને સાહસના કારક મંગળ ગ્રહના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ચાર રાશિના જાતકો પર સકારાત્મક પ્રભાવ પડશે. આવો જાણીએ મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ક્યા જાતકોને લાભ થશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે મંગળનો રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જૂની ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે અને મિત્રોનો સાથ મળશે. આવકના નવા સ્ત્રોત હાથ લાગી શકે છે. પૈસાના નિર્ણય લેવામાં સાવચેતી રાખો. કાર્યસ્થળ પર પદ અને જવાબદારી વધી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર લાભદાયક રહેશે. કરિયરમાં ઝડપથી પ્રગતિ થઈ શકે છે. કારોબાર સંબંધમાં મોટા નિર્ણય લેવા પડી શકે છે. તમારા માટે સફળતાના દ્વાર ખુલશે અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. મિત્રોનો સહયોગ મળશે અને અટવાયેલા કામ પૂર્ણ થશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ જાતકોને મોટી સફળતા મળી શકે છે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે અને વિચારમાં સકારાત્મકતા આવી શકે છે. કાર્યક્ષેત્ર પર પદ અને પ્રતિષ્ઠા વધી શકે છે. જાતકોને મહેનતનું ફળ મળશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર મોટી સફળતા લાવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થશે. ધનલાભથી દેવાનો ભાર ઘટાડવામાં જાતક સફળ થશે. શત્રુ સામે જીત મળશે. જમીન ખરીદવાની તક મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા વિવાદનો અંત થશે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટી ડીલ હાસિલ થઈ શકે છે.
