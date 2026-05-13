રાજાના નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર આ 4 રાશિઓ માટે અતિ શુભ, આત્મવિશ્વાસમાં થશે વધારો અને કમાશે અઢળક રૂપિયા!
Mangal Gochar 2026: સૂર્યના નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર 4 રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે અને અઢળક રૂપિયા કમાવવાની તક મળી શકે છે.
કૃતિકા નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર ક્યારે?
ઉર્જા, સાહસ અને આત્મવિશ્વાસનો કારક ગ્રહ મંગળ ટૂંક જ સમયમાં જ સૂર્યના કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે. મંગળ 16 જૂન 2026 મંગળવારે સવારે 09:40 વાગ્યે કૃતિકા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ જ નક્ષત્રમાં મંગળ સંચરણ 5 જુલાઈ 2026 સુધી કરશે. આ ગોચરની અસરોથી રાશિચક્રની 4 રાશિના જાતકોને શુભ પરિણામો મળી શકે છે. કરિયરમાં મોટો ઉછાળો આવી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ રાશિઓ કઈ છે અને તેમને શું લાભ થવાનો છે.
મેષ રાશિ
મંગળનું આ નક્ષત્ર ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ સિદ્ધ થઈ શકે છે. જાતકોના આત્મવિશ્વાસ અને શારીરિક ઉર્જામાં વધારો થશે. નોકરીમાં હોદ્દો વધી શકે છે અને વ્યવસાયમાં અણધાર્યા લાભના યોગ બનશે. જાતકોને આ સમયગાળા દરમિયાન મોટી સફળતા મળી શકશે.
સિંહ રાશિ
મંગળનું આ નક્ષત્ર ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી સિદ્ધ થઈ શકે છે. બગડતા બગડતા કામ પણ બની જશે. જીવનસાથીનો પૂરો સાથ-સહકાર મળશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં રસ વધશે. કાર્યક્ષેત્રમાં જાતકોની નેતૃત્વ ક્ષમતામાં વધારો થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે મંગળનો કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ શુભ સાબિત થશે. જાતકો પોતાની જાતને ઉત્સાહિત અનુભવશે. ઉતાવળમાં ખોટા નિર્ણયો ન લેવા. આકસ્મિક ધનલાભ થવાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. સંબંધોમાં મધુરતા જળવાઈ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ નક્ષત્ર ગોચર સારા પરિણામો લઈને આવશે. ધનની આવક વધશે અને રોકાણ સંબંધિત મોટા નિર્ણયો લઈ શકશો. કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રશંસા થશે. વિદેશમાં બિઝનેસ કે નોકરી કરનારા લોકોને લાભ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પહેલા કરતાં સારું રહેશે. અટકેલા કામ પૂરા થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
