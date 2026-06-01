/રોહિણી નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર આ 4 રાશિઓને કરશે માલમાલ, આત્મવિશ્વાસ વધશે અને થઈ શકે છે પ્રમોશન!

Mangal Transit in Rohini Nakshatra: મંગળ ગ્રહ 5 જુલાઈના રોજ રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે, જેના કારણે 4 રાશિના જાતકો પર ખૂબ જ શુભ અને સકારાત્મક પ્રભાવ પડવાનો છે. કરિયરમાં પ્રગતિથી લઈને આર્થિક લાભની સ્થિતિ પણ બની રહી છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળ ગ્રહને સાહસ અને ઉર્જાનો કારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. મંગળ 5 જુલાઈ 2026ને રવિવારના રોજ મધ્યરાત્રિએ 12:01 વાગ્યે રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને આ નક્ષત્રમાં મંગળનું ભ્રમણ 24 જુલાઈ 2026 સુધી રહેશે. મંગળનું આ નક્ષત્ર ગોચર 4 રાશિના જાતકો માટે કરિયરમાં પ્રગતિના માર્ગો ખોલી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે અને આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે.
મંગળનું રોહિણી નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું મેષ રાશિના જાતકો માટે શુભ અને ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. નોકરીમાં પદ પ્રતિષ્ઠા વધી શકે છે. પરિવારનો સહયોગ મળશે. બિઝનેસમાં મોટી ડીલ હાંસલ થઈ શકે છે. અટકેલા કાર્યો પૂરા કરી શકશો. ધન કમાવવામાં મોટી સફળતા મળી શકે છે.
કર્ક રાશિના જાતકો માટે મંગળનો રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ ખૂબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે, જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનશે. કરિયરમાં થનારી પ્રગતિ મનને ઉત્સાહિત રાખશે. રોકાણ સંબંધિત બાબતોમાં તમે મોટા નિર્ણયો લઈ શકશો.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ ગોચર સૌભાગ્ય લઈને આવી શકે છે. પ્રગતિના દ્વાર ખુલશે. અટકેલા કામ પૂરા થશે અને જીવનસાથીનો સાથ-સહકાર પ્રાપ્ત થશે. પેરિવારમાં શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં જાતકોનું પ્રમોશન થઈ શકે છે અને નેતૃત્વ ક્ષમતામાં પણ વધારો થઈ શકે છે.
મંગળનું આ ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મકતા લઈને આવશે. શારીરિક ઉર્જા અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે અને આવકમાં વૃદ્ધિ થવાની સંભાવના છે. અંગત અને પ્રેમ સંબંધોમાં સમજણ અને નિકટતા વધશે. વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)