/21 જૂનથી આ 4 રાશિઓના શરૂ થશે ખરાબ દિવસો, ડગલેને પગલે રહેવું પડશે સાવધાન !

Mangal Gochar 2026 : 21 જૂનના રોજ મંગળ વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગોચર ચાર રાશિઓ માટે અત્યંત તણાવપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના વ્યક્તિઓને 45 દિવસ સુધી તેમની નોકરી, વ્યવસાય અને સ્વાસ્થ્ય અંગે ખાસ સાવધાની રાખવી પડશે. ત્યારે આ રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Mangal Gochar 2026 : 21 જૂનના રોજ ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ મેષ રાશિમાંથી વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, મંગળનું આ ગોચર લગભગ 45 દિવસ સુધી ચાલશે. આ સમયગાળો 4 રાશિઓ માટે ઉતાર-ચઢાવનો રહેશે. આ રાશિના વ્યક્તિઓએ આ સમય દરમિયાન અત્યંત સાવધ અને સતર્ક રહેવું પડશે.
મંગળ તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. તમે ગુસ્સા અને ચીડિયાપણુંમાં અચાનક વધારો અનુભવી શકો છો. ઉતાવળા નિર્ણયો લેવાની વૃત્તિ ઊભી થઈ શકે છે, જે સંભવિત રીતે એવા કાર્યોને જોખમમાં મૂકે છે જે ટ્રેક પર હતા. કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો. વાહન ચલાવતી વખતે વધારાની સાવધાની રાખો, કારણ કે ઈજા થવાનું જોખમ રહેલું છે.
મંગળ તમારી રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે અને આ ગોચર દરમિયાન, તે તમારા સાતમા ભાવમાંથી પસાર થશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો વધુ તીવ્ર બની શકે છે અને નાની નાની બાબતો પર મોટા વિવાદો થવાની સંભાવના છે. ભાગીદારીમાં વ્યવસાય ચલાવનારાઓ માટે પણ આ સમયગાળો થોડો તણાવપૂર્ણ રહેશે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં ધીરજ રાખો અને કારણ વગર ગુસ્સે થવાનું કે તમારા જીવનસાથી પર શંકા કરવાનું ટાળો. કોઈપણ મોટા વ્યવસાયિક રોકાણોને હાલ પૂરતું મુલતવી રાખો.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ ગોચર દસમા ભાવમાં થશે. કાર્યસ્થળ પર કામનું દબાણ નોંધપાત્ર રીતે વધી શકે છે. અહંકારની લાગણીઓ ઊભી થઈ શકે છે, જે સંબંધોને અસર કરી શકે છે. કોઈપણ પ્રકારની ઓફિસ રાજકારણથી દૂર રહો. તમારા બોસ અથવા વરિષ્ઠ લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો નહીં તો, તમારી નોકરી જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
ધન રાશિના જાતકો માટે, મંગળ છઠ્ઠા ભાવમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. જ્યારે તમે કાનૂની બાબતોમાં સફળતા મેળવી શકો છો, ત્યારે તમે નોંધપાત્ર માનસિક તણાવનો અનુભવ કરશો. છુપાયેલા દુશ્મનો તમને પરેશાન કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ન રાખો. બ્લડ પ્રેશર અથવા બ્લડ ડિસઓર્ડર સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. તમારા બજેટમાં ખલેલ પહોંચાડવાથી બચવા માટે બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.