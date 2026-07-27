/2 ઓગસ્ટે મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ, આ 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓને મળશે બમ્પર લાભ; કરિયર અને બિઝનેસમાં થશે ધનવર્ષા

Mangal Gochar 2026: ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ 2 ઓગસ્ટ 2026ના મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જાણો મંગળના આ ગોચરથી કઈ 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓને કરિયર, વ્યાપાર અને આર્થિક મામલામાં બમ્પર લાભ મળવાનો છે.
વૈદિક જ્યોતિષમાં ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું સ્થાન મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, જે વ્યક્તિના જીવનમાં સાહસ, પરાક્રમ, ઉર્જા અને નેતૃત્વ ક્ષમતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પંચાંગ અનુસાર આગામી 2 ઓગસ્ટ 2026ના મંગળ રાશિ પરિવર્તન કરી મિથુનમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળનજા ગોચરની અસર 12 રાશિઓના જીવનમાં પડશે, પરંતુ ચાર રાશિઓ એવી છે જેના માટે આ ગોચર શુભ સાબિત થશે. આ સમયમાં જાતકોને બમ્પર લાભ, આર્થિક મજબૂતી અને લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામમાં સફળતા મળવાનો પ્રબળ યોગ છે. આવો જાણીએ મંગળનું આ ગોચર કઈ ભાગ્યશાળી રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવનારૂ છે.
મેષ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ ગોચર અતિ ભાગ્યશાળી રહેશે. નોકરી કરનાર જાતકોને કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. જો તમે લાંબા સમયથી પગાર વધારાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છો તો તમને ખુશખબર મળી શકે છે. વેપારમાં નવા અને લાભદાયક અવસર હાથ લાગી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશ. પરિવારનો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ પરિવર્તન જબરદસ્ત લાભનો સંકેત આપી રહ્યું છે. કરિયરમાં પ્રગતિ જોવા મળશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓની પ્રશંસાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા લોકો કોઈ મોટી ડીલ કરી શકે છે કે નવા ગ્રાહક મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અત્યંત ફળયાદી રહેવાનો છે.
તુલા રાશિના જાતકોને આ દરમિયાન ભાગ્યનો સાથ મળશે. તમારા અટવાયેલા કે બંધ પડેલા કામમાં તેજી આવશે. જે લોકો નોકરી બદલવાનો વિચાર કરી રહ્યાં છે તેને સારી તક પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વેપારીક યોજનાઓ સફળ થશે, આર્થિક પક્ષમાં સુધાર થશે. પરિવારમાં માંગલિક કાર્યક્રમોનું આયોજન થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર સકારાત્મક પરિણામ લાવી શકે છે. તમારી મહેનત રંગ લાવશે અને કરિયર-કારોબારમાં ઈચ્છીત સફળતા મળશે. પહેલા કરેલા રોકાણથી લાભ મળી શકે છે. દાંપત્ય જીવન સુખમય રહેશે, પ્રેમ સંબંધ મજબૂત થશે. સંતાન પક્ષ તરફથી કોઈ સુખદ સમાચાર મળી શકે છે.
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