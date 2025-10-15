ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દિવાળી બાદ તુલા સહિત આ રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય, ધનના થશે ઢગલા ! મંગળ શનિના નક્ષત્રમાં કરશે ગોચર

Mangal Nakshatra Gochar : દિવાળી બાદ શનિ અનુરાધા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે, જે કેટલીક રાશિઓ માટે સૌભાગ્ય લાવી શકે છે. ધન-સંપત્તિમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Oct 15, 2025, 03:08 PM IST

Mangal Nakshatra Gochar : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહો સમયાંતરે તેમની રાશિ અને નક્ષત્રોમાં ફેરફાર કરે છે, જે માનવ જીવન અને વિશ્વને અસર કરે છે. તમને જણાવી દઈએ કે ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ હાલમાં વિશાખા નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યો છે અને દિવાળી પછી શનિની અનુરાધા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. પરિણામે, કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. 

તુલા રાશિ

મંગળના નક્ષત્રનું ગોચર તુલા રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમને સમયાંતરે અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમારી વાણી મધુર રહેશે. તમને પરિવારનો સહયોગ મળશે. 

મિથુન રાશિ

મંગળના નક્ષત્રમાં ફેરફાર મિથુન રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. લાંબા સમયથી ચાલી આવતી નાણાકીય સમસ્યાઓ હવે દૂર થશે. આ સમયે તમે નવું ઘર અથવા મિલકત ખરીદવાનું તમારું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરી શકો છો. આવકમાં વધારો થશે. તમને પ્રિયજનો તરફથી સહયોગ મળશે. 

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે મંગળનું ગોચર શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમે આ સમય દરમિયાન વાહન અથવા મિલકત ખરીદી શકો છો. તમને સંપત્તિમાં વધારો પણ અનુભવાશે. કોઈપણ અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે, જેનાથી તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. કામમાં સુધારો થશે. નોકરી કરતા લોકોને આ સમય દરમિયાન નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

