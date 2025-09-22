તુલા રાશિમાં મંગળનું મહાગોચર, 36 દિવસમાં આ જાતકોની તિજોરી રૂપિયાથી ભરાઈ જશે, બદલાઈ જશે જીવન
Mangal Gochar 2025: ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળે ગ્રહ ગોચર કરી શુક્રની તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મંગળનું ધન-વૈભવના દાતાની રાશિમાં આવવું કેટલાક જાતકોને માલામાલ કરી શકે છે.
Mangal Gochar in Tula 2025: સાહસ, શૌર્ય, પરાક્રમના કારક મંગળ ગ્રહે 13 સપ્ટેમ્બરે તુલા રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું અને હવે 27 ઓક્ટોબર 2025 સુધી આ રાશિમાં રહેશે. શુક્રની રાશિમાં રહી મંગળ શનિ સાથે સમસપ્તક યોગ બનાવી રહ્યાં છે. આ સ્થિતિ પાંચ રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું તુલા રાશિમાં રહેવું લાભદાયક રહેશે. જે લોકો નોકરી બદલા ઈચ્છે છે તેના માટે સમય શુભ છે. કારોબારમાં પણ લાભ થશે. લગ્નના મામલામાં સતર્ક રહેવાની જરૂર છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના લોકોને મંગળનું તુલામાં ગોચર જીવનમાં ખુશીઓ આપશે. લવ લાઇફમાં રોનક આવશે. પ્રેમ વધશે. તમારો બદલાયેલો સ્વભાવ તમારા પાર્ટનરને ચોંકાવી શકે છે. ગાડી અને સુખ-સુવિધાની વસ્તુની ખરીદી કરી શકો છો.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકોને મંગળનું આ ગોચર કરિયરમાં આગળ વધવાની તક આપશે. નોકરીમાં જે સમસ્યા હતી તે દૂર થઈ જશે. નવી તક મળશે. કામકાજના સિલસિલામાં યાત્રા કરી શકો છો. આર્થિક લાભ થવાનો યોગ છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે મંગળનું ગોચર શુભ છે કારણ કે આગામી 36 દિવસ સુધી મંગળ ગ્રહ આ રાશિમાં રહેશે. તેનાથી તમારો પ્રભાવ અને સન્માન વધશે. ધન લાભ થશે. સ્વાસ્થ્ય સારૂ થશે. લગ્ન જીવનમાં ખુશીઓ આવશે. ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો.
ધન રાશિ
ધન રાશિ માટે મંગળનું ગોચર લાભ આપશે. વિશેષ તરીકે રક્ષા ક્ષેત્રથી જોડાયેલા લોકોને લાભ થશે. વીજળીના ઉપકરણ ખરીદવા માટે સમય સારો છે. કારોબારમાં તેજી આવશે. અચાનક ખુશી મળી શકે છે. ધનલાભનો પણ યોગ છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
