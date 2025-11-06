Mangal Gochar 2025: કેતુના નક્ષત્રમાં મંગળ કરશે પ્રવેશ, 3 રાશિવાળાને ચારેકોરથી થશે પૈસાનો વરસાદ! ભાગ્ય પલટી જશે
મંગળ બહુ જલદી કેતુના મૂળ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેનો પ્રભાવ 3 રાશિના જાતકો પર સકારાત્મક જોવા મળી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કેતુના મૂળ નક્ષત્રમાં 7 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ રાતે 8.27 કલાકે થશે. મંગળ ઉર્જા, શૌર્ય અને શક્તિનો કારક છે.
નક્ષત્ર પરિવર્તનનો પ્રભાવ
મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તનનો પ્રભાવ 3 રાશિના જાતકો પર સકારાત્મક જોવા મળી શકે છે. જેમને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. નોકરીમાં પ્રગતિથી લઈને વેપારમાં લાભના રસ્તા ખુલી શકે છે. જાઓ વિસ્તૃત રીતે...
મેષ રાશિ
મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ રાશિના જાતકો માટે ખુબ શુભ પ્રભાવ લાવનારું સિદ્ધ થશે. જાતકો આધ્યાત્મ તરફ વધુ ઝૂકાવ મહેસૂસ કરશે. નીડરતા વધશે અને શારીરિક ઉર્જામાં પણ વધારો મહેસૂસ થશે. જીવનસાથીની શોધ પૂરી થશે. સંતાન પક્ષથી શુભ સમાચાર મળી શકે છે. બિઝનેસમાં સકારાત્મકતા આવવાથી મોટી ડીલ મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન અનેક લાભ લાવનારું સિદ્ધ થશે. સન્માન વધશે અને ભાગ્ય ખુલશે. આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં રસ વધી શકે છે. સુખમાં પણ વધારો થશે. નવા સાધનો અને સુવિધાઓની પ્રાપ્તિનું લક્ષ્ય પૂરું થશે. ધાર્મિક આયોજનોમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. જૂની લેવડદેવડનો હિસાબ ચૂકતે થશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિવાળા માટે મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન અતિ શુભ અને લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. માંગલિક કાર્યોમાં જાતકો સામેલ થશે. ઘરનું વાતાવરણ હળવું રહેશે અને જીવનમાં સુખનું આગમન થશે. વિદેશ મુસાફરી કરવાની તક મળી શકે છે. નોકરી બદલવાની તક મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
