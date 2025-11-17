ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

સેનાપતિ મંગળનો દુર્લભ રાજયોગ, આ રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ; નોકરી-બિઝનેસમાં થશે પ્રગતિ!

Mahalaxmi Rajyog 2025: જ્યોતિષ ગણતરી અનુસાર, મંગળ 7 ડિસેમ્બર સુધી વૃશ્ચિક રાશિમાં વિરાજમાન રહેશે. આ દરમિયાન સૂર્ય અને બુધ પહેલાથી જ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે, જ્યારે 20 નવેમ્બરે ચંદ્ર પણ આ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આવી સ્થિતિમાં ચંદ્ર અને મંગળની યુતિથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગનું નિર્માણ થશે. આ રાજયોગ પાંચ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ અને લાભદાયી છે.

નવ ગ્રહોનો સેનાપતિ છે મંગળ

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, મંગળને નવ ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે અને તેનો જીવન પર વિશેશ પ્રભાવ પડે છે. 27 ઓક્ટોબરના રોજ મંગળ રાશિ પરિવર્તન કરીને પોતાની રાશિ વૃશ્ચિકમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. પોતાની રાશિમાં ગોચર કરતી વખતે મંગળનો પ્રભાવ ખૂબ જ મજબૂત હોય છે, તેથી જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં આ સમયગાળો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

મહાલક્ષ્મી રાજયોગ ક્યારે બનશે?

જ્યોતિષ ગણતરી અનુસાર, 20 નવેમ્બરના રોજ સવારે 4:13 વાગ્યે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરીને મંગળ સાથે યુતિ બનાવશે. આ રાજયોગ લગભગ 54 કલાક સુધી સક્રિય રહેશે, પરંતુ તેની શુભ અસરો ઘણા લાંબા સમય સુધી દેખાશે.

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો ખૂબ જ શુભ રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને કાર્યમાં સફળતા મળશે. માં લક્ષ્મીના આશીર્વાદથી આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે, જેનાથી આર્થિક મજબૂતી મળશે. બિઝનેસ અને નોકરીમાં પણ પ્રગતિના સંકેતો જોવા મળશે. માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાનો યોગ છે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના ત્રીજા ભાવમાં મહાલક્ષ્મી રાજયોગનું નિર્માણ થવાથી હિંમત અને બહાદુરીમાં વધારો થશે. તમારી મહેનત રંગ લાવશે અને અટવાયેલા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે. અચાનક ધનલાભનો યોગ પણ બની શકે છે. તમે સ્પર્ધામાં આગળ વધશો અને તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. બિઝનેસમાં પ્રગતિ અને સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે.

વૃશ્ચિક રાશિ

પોતાની રાશિમાં મંગળ અને ચંદ્રની યુતિ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે વિશેષ ફળદાયી રહેશે. લગ્ન ભાવમાં આ યુતિ આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાને મજબૂત બનાવશે. સાથે જ ભાગ્ય ભાવમાં ગુરુની હાજરી સફળતાની તકો વધારશે. ધન-સંપત્તિમાં વધારો અને શુભ ઘટનાઓના સંકેતો છે.

મકર રાશિ

મકર રાશિની કુંડળીના અગિયારમા ભાવમાં આ રાજયોગ બની રહ્યો છે, જે આવક વૃદ્ધિ માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. મકર રાશિમાં પહેલાથી જ શુક્ર અને ગુરુનો શુભ રાજયોગ છે, જેનાથી કમાણીમાં વૃદ્ધિ, અણધાર્યા ધનલાભ અને આર્થિક પ્રગતિની પ્રબલ યોગ બની રહ્યો છે. કરિયરમાં પણ નવી તકો પણ મળી શકે છે.

મીન રાશિ

મહાલક્ષ્મી રાજયોગ મીન રાશિ માટે ઘણા આશીર્વાદ લાવશે. સરકારી કામ પૂર્ણ થશે અને વિદેશીથી લાભ થવાની સંભાવના છે. સામાજિક માન-સન્માન વધશે અને તમારા જીવનની ઘણી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે. કરિયર, પ્રોપર્ટી અને વ્યવસાય સંબંધિત મામલામાં નોંધપાત્ર સફળતા મળવાનો સંકેત છે.  

Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

