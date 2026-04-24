મંગળનું ગોચર બનાવશે ત્રિગ્રહી યોગ, આ 5 રાશિઓ માટે ખુલશે સફળતાના નવા દ્વાર; થશે માલામાલ!

Trigrahi Yog 2026: મે મહિનામાં મેષ રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. મંગળ, સૂર્ય અને બુધની યુતિથી બની રહેલો આ શક્તિશાળી રાજયોગ 5 રાશિના જાતકોને કરિયરમાં મોટી સિદ્ધિ અપાવી શકે છે. આ જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે.

Updated:Apr 24, 2026, 10:30 PM IST

મંગળ ગોચર

મંગળનું મેષ રાશિમાં ગોચર કરવાથી બની રહેલો ત્રિગ્રહી યોગ 5 રાશિના લોકોનું કરિયર અને નસીબ બન્ને બદલી શકે છે. સાથે જ લીડર બનવાનો માર્ગ પણ મોકળો કરશે. 11 મે 2026ના રોજ આ મંગળ ગોચર થવા જઈ રહ્યું છે, જેનાથી ત્રિગ્રહી રાજયોગ અને મંગલાદિત્ય રાજયોગ બનશે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.

આ રાજયોગ ચમકાવશે કિસ્મત

11 મે 2026ના રોજ મંગળ ગોચર કરીને પોતાની સ્વરાશિ મેષમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં પહેલાથી હાજર સૂર્ય અને બુધ સાથે મંગળની યુતિ થશે. મંગળ, સૂર્ય અને બુધની યુતિથી શક્તિશાળી ત્રિગ્રહી યોગ, મંગળ-સૂર્યની યુતિથી મંગલાદિત્ય રાજયોગ અને મંગળ-બુધની યુતિથી લાભ દ્રષ્ટિ યોગ બનશે. આ યોગ 15 મે સુધી સક્રિય રહેશે. આ 5 દિવસ મેષ, તુલા, કુંભ સહિત 5 રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યના દ્વાર ખોલનારા સાબિત થઈ શકે છે.

મેષ રાશિ

મેષ રાશિમાં જ આ રાજયોગ બની રહ્યા છે, જે આ જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ વધારશે અને લીડરશિપ સ્કિલમાં વધારો કરશે. તમને મોટું પદ મળી શકે છે. મહત્વપૂર્ણ સરકારી કામો પૂર્ણ થશે. સમાજમાં તમારું સન્માન વધશે. કરિયર સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર થશે અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો આવશે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના સ્વામી સૂર્ય આ સમયે ઉચ્ચ છે અને આ લોકોને ઘણો લાભ આપશે. તમે જે કામપણ કામ કરશો તેમાં સફળતા મળશે. મહેનતનું અનેકગણું ફળ પ્રાપ્ત થશે. વિદેશ પ્રવાસ અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા કામ માટે આ સમય અતિ ઉત્તમ છે. ભાગ્યનો દરેક પગલે સાથ મળશે.

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે આ રાજયોગ દરેક રીતે સફળતા અપાવશે. ભાગીદારીના કામોમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે. નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે અથવા વર્તમાન નોકરીમાં મોટું પદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આર્થિક ઉન્નતિ થશે. કોર્ટ-કચેરીના મામલાઓમાં તમારી જીત થઈ શકે છે.

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકોને આ ત્રિગ્રહી યોગ સાહસ આપશે. તમે ફરી એકવાર તમારા લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવા માટે સજ્જ થશો. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે અને રોકાણથી મોટો લાભ થવાની સંભાવના છે. વેપારીઓના વાણીના દમ પર મોટા કામ પૂરા થશે. પરિવાર સાથે સુખદ સમય પસાર થશે.

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય સંતાન સુખ આપનારો રહેશે. જીવનમાં પ્રેમ વધશે. વેપાર સંબંધિત મોટા નિર્ણયો લઈ શકશો. નવું કામ શરૂ કરવા માટે સમય સારો છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય સુવર્ણકાળ જેવો રહેશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા મળવાના યોગ છે અને અચાનક ધન પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

