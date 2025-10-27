Mangal Gochar: આજથી આ રાશિવાળાના જીવનમાં આવશે ધરખમ ફેરફાર, કરિયર ચમકી જશે, છપ્પરફાડ ધનલાભ થશે!
Mars Transit: ગ્રહોના સેનાપતિ ગણાતા મંગળ ગ્રહ આજના દિવસે એટલે કે 27 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ બપોરે 3.41 કલાકે વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. વૃશ્ચિક મંગળની જ રાશિ છે. જેના કારણે આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થશે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળ ગ્રહને નવ ગ્રહોમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન મળેલું છે. જે ગ્રહોના સેનાપતિ ગણાય છે. આ ઉપરાંત મંગળને લાલ ગ્રહ અને યુદ્ધના દેવતાના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે જેમની કુંડળીમાં મંગળ મજબૂત સ્થિતિમાં હોય તે વ્યક્તિને કોઈ હરાવી શકે નહીં. 27 ઓક્ટોબરથી મંગળ પોતાની સ્વરાશિ વૃશ્ચિકમાં હશે. જાણો આ ગોચર કઈ રાશિઓ માટે શુભ નીવડી શકે છે.
કર્ક રાશિ
મંગળ કર્ક રાશિના પાંચમા સ્થાને ગોચર કરી રહ્યો છે અને જન્મકુંડળીમાં પાંચમા સ્થાનનો સંબંધ આપણા સંતાન, બુદ્ધિ, વિવેક અને રોમાન્સ સાથે સંકળાયેલું છે. મંગળના આ ગોચરથી તમને સંતાન સુખ મળશે. તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતા વધશે. તમને ગુરુનો પૂરેપૂરો સાથ મળશે. આ દરમિયાન કરિયરમાં સારો એવો લાભ થશે.
તુલા રાશિ
મંગળ તુલા રાશિના બીજા સ્થાને ગોચર કરી રહ્યો છે. જન્મકુંડળીમાં બીજા સ્થાનનો સંબંધ ધન અને સ્વભાવ સાથે છે. મંગળનું ગોચર તમને આર્થિક રીતે લાભ કરાવશે. ભાઈઓ સાથે જેટલો પ્રેમ જાળવશો એટલો જ તમને વધુ લાભ થઈ શકે છે. સંતાન તરફથી પૂરેપૂરું સુખ મળશે. મંગળના શુભ ફળને સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભાઈઓને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે તેમની મદદ કરો.
વૃશ્ચિક રાશિ
મંગળ વૃશ્ચિક રાશિના પહેલા એટલે કે લગ્ન સ્થાન પર ગોચર કરશે. જન્મકુંડળીમાં લગ્ન એટલે કે પહેલા સ્થાનનો સંબંધ આપણા શરીર અને મુખ સાથે છે. મંગળનું ગોચરથી તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, તમને દરેક પ્રકારનું સુખ મળશે. પોલિટિક્સ સાથે જોડાયેલા લોકોની સાથે જ લોઢુ, લાકડી, મશીનરી વગેરે કામ કરતા લોકોને પણ આર્થિક રીતે ફાયદો થશે.
મીન રાશિ
મંગળનું આ ગોચર મીન રાશિના નવમાં સ્થાને થઈ રહ્યું છે. જન્મકુંડળીમાં નવમા સ્થાનનો સંબંધ આપણા ભાગ્ય સાથે હોય છે. મંગળનું આ ગોચર તમને તમામ પ્રકારના સુખ આપશે અને ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળી શકે છે. મોટા ભાઈનો સાથ તમારા ભાગ્યના સિતારાને વધુ બુલંદ કરશે. આ દરમિયાન શસ્ત્ર, ચિકિત્સા, અને કૃષિના વ્યવસાય વગેરે સાથે જોડાયેલા લોકોને ધનલાભ થશે. જે લોકો પ્રશાસનિક સેવાઓમાં કાર્યરત છે તેમને કોઈ અન્ય પદની પ્રાપ્તિ પણ થઈ શકે છે. જો કે મંગળના શુભ ફળને સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભાઈઓને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે તેમની મદદ જરૂર કરો.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos