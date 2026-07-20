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4 દિવસ બાદ આ 3 રાશિઓના ચમકશે સિતારા, મંગળ ગોચર બનાવશે માલામાલ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 20, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:49 PM IST

Mangal Gochar : ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ રોહિણી નક્ષત્રમાંથી નીકળીને મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળ પોતાની ચાલ બદલીને ચોક્કસ રાશિના વ્યક્તિઓનું ભાગ્ય ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

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Mangal Gochar : હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, મંગળ રોહિણી નક્ષત્રમાંથી મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળને મૃગશિરા નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. 24 જુલાઈ, 2026ના રોજ, મંગળ પોતાના નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ ગોચર ત્રણ રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તેમનું ભાગ્ય ચમકતું જોવા મળશે.

મેષ રાશિ2/5

મેષ રાશિ

મંગળનું મૃગશિરા નક્ષત્રમાં ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે જીવનમાં નવા ફેરફારો લાવી શકે છે, જે ખૂબ જ સકારાત્મક રહેશે. તમને તમારા કારકિર્દીમાં એવી તકો મળી શકે છે જે તમારા વિકાસમાં મદદ કરે છે. તમારા બાળકો સંબંધિત બાબતો પણ મજબૂત રહેશે. વ્યવસાયિકોને નાણાકીય બાબતો અંગે શુભ સમાચાર પ્રાપ્ત થશે.

કર્ક રાશિ3/5

કર્ક રાશિ

મંગળનું મૃગશિરા નક્ષત્રમાં ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમે તમારા પરિવાર અને જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય પસાર કરશો. વ્યવસાયમાં રહેલા લોકો માટે નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ આવશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. તમારે કામ સંબંધિત કારણોસર મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. 

વૃશ્ચિક રાશિ4/5

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે મંગળનું મૃગશિરા નક્ષત્રમાં ગોચર શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારા જીવનમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાઓનો અંત આવશે. પ્રવાસની યોજનાઓ પણ બની શકે છે. તમને નસીબ અને તમારા જીવનસાથી તરફથી પુષ્કળ સહયોગ મળશે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓ ધીમે ધીમે ઉકેલાવા લાગશે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

TAGS:
Mangal Gochar
Mangal Nakshatra Gochar

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