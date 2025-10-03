Mangal Gochar: મંગળ બનાવશે અત્યંત લાભકારી રાજયોગ, આ રાશિવાળાનું ભાગ્ય ઉઘડશે, પૈસાની રેલમછેલ થશે!
જ્યારે કોઈ ગ્રહ એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં ગોચર કરે તો તેનો શુભ અને અશુભ પ્રભાવ તમામ 12 રાશિઓ પર પડે છે. આ મહિને મંગળ ગોચર થવાનું છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ 27 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 2.44 કલાકે મંગળ ગ્રહ વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળને ગ્રહોના સેનાપતિ કહે છે. જ્યારે મંગળ પોતાની સ્વરાશિ વૃશ્ચિકમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે રૂચક રાજયોગ બનશે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓને લાભ થશે. મંગળ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ જ શુભ સાબિત થવાનું છે અને આ રાશિઓના જીવનમાં આવતું આર્થિક સંકટ દૂર થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિને થશે ધનલાભ!
મંગળ ગોચર મિથુન રાશિવાળા માટે ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિ આવશે અને ધન પ્રાપ્તિના નવા રસ્તા ખુલશે. આ રાશિના જાતકોને માન સન્માન પણ વધશે અને સ્વાસ્થ્ય પહેલા કરતા સારું રહેશે.
કન્યા રાશિવાળાને મળશે શત્રુઓ પર જીત
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ મંગળ ગોચરનો શુભ પ્રભાવ કન્યા રાશિના જાતકો ઉપર પણ જોવા મળશે. આ રાશિના લોકોનો આત્મવિશ્વાસ પહેલા કરતા મજબૂત થશે. અટકેલા કામો પૂરા થશે. શત્રુઓ પર જીત મળશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી રહેશે.
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને મળશે સફળતા
મંગળ ગોચર દરમિયાન મંગળ ગ્રહ પોતાની સ્વરાશિ વૃશ્ચિકમાં પ્રવેશ કરશે અને આવામાં આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં પણ ફેરફાર આવશે. આ રાશિના જાતકોના જીવનમાંથી નેગેટિવિટી દૂર થશે. જો તમે ધૈર્યથી કામ લેશો તો સફળતા જરૂર મળશે.
મકર રાશિને થશે ધનલાભ!
મકર રાશિના જાતકો ઉપર પણ મંગળનો શુભ પ્રભાવ પડશે. આ રાશિના લોકોની આવકમાં વધારો થશે અને ધનલાભના યોગ છે. જો તમે નોકરી કરતા હશો તો તમને પ્રમોશનના ચાન્સ છે.
મીન રાશિના અટકેલા કામો પાર પડશે
મંગળ ગોચરનો શુભ પ્રભાવ મીન રાશિના જાતકો ઉપર પણ જોવા મળશે. આ રાશિના લોકોના અટકેલા કામો પૂરા થશે અને જીવનમાં આવતી પરેશાનીઓથી પણ છૂટકારો મળશે. ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળશે અને આર્થિક સંકટથી છૂટકારો મળશે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
