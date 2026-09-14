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  • /10 દિવસ બાદ આ 4 રાશિના જાતકોનું વધશે બેંક બેલેન્સ! શનિના નક્ષત્રમાં બુધનું ગોચર બદલી નાખશે ભાગ્ય

10 દિવસ બાદ આ 4 રાશિના જાતકોનું વધશે બેંક બેલેન્સ! શનિના નક્ષત્રમાં બુધનું ગોચર બદલી નાખશે ભાગ્ય

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 14, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:18 PM IST

Mangal Gochar : ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ પોતાના ચક્ર અનુસાર એક નક્ષત્રમાંથી બીજા નક્ષત્રમાં ગોચર કરે છે. હાલમાં મંગળ મિથુન રાશિમાં બિરાજમાન છે, જેનો સ્વામી બુધ છે. 10 દિવસ બાદ મંગળ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. મંગળના આ ગોચરથી કેટલીક રાશિના જાતકો માટે લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે.

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Mangal Gochar : હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર, 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 05:50 વાગ્યે મંગળ પુનર્વસુ નક્ષત્રમાંથી પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળ 17 ઓક્ટોબર, 2026 સુધી પુષ્ય નક્ષત્રમાં રહેશે. જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ મંગળનું આ ગોચર તમામ રાશિઓ પર અસર કરશે. જો કે, આ 4 રાશિઓને મંગળ ગોચરથી વિશેષ લાભ થઈ શકે છે.

સિંહ રાશિ2/6

સિંહ રાશિ

શનિના પુષ્ય નક્ષત્રમાં મંગળના ગોચરને કારણે સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. તમને તમારા પરિવારનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. કારકિર્દીમાં તમે તમારી કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને સફળતા પ્રાપ્ત કરશો.

ધન રાશિ3/6

ધન રાશિ

પુષ્ય નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર ધન રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. તમારો સામાજિક દરજ્જો અને પ્રતિષ્ઠા વધશે, તેમજ તમને સારા સમાચાર પ્રાપ્ત થશે.

મેષ રાશિ4/6

મેષ રાશિ

શનિના પુષ્ય નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર થવાથી મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો લાભદાયક માનવામાં આવે છે. તમને અનેક સ્ત્રોતોમાંથી આવક થશે. તમારી આવકમાં વધારો થશે, તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધોમાં પણ સુધારો થશે.  

મકર રાશિ5/6

મકર રાશિ

શનિના પુષ્ય નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર મકર રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક માનવામાં આવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો અને ખૂબ જ નિષ્ઠાપૂર્વક કાર્ય કરશો. નવી તકોને હાથમાંથી જવા ન દેશો.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Mangal Gochar
Mangal Nakshatra Gochar

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